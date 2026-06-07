◆メトロポリタンハンデキャップ・Ｇ１（現地時間６月６日＝日本時間７日朝、米国・サラトガ競馬場・ダート１６００メートル、良）「メットマイル」として知られるハンデＧ１は７頭立てで行われ、トップハンデ５７キロのナイソス（牡５歳、米国・ボブ・バファート厩舎、父ナイキスト）が、最後の直線で堂々と突き抜けて４馬身差の圧勝。フラヴィアン・プラ騎手とのコンビで１番人気に応え、昨年１１月のブリーダーズＣダートマイ