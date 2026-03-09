松田聖子（63）と元夫で俳優の神田正輝（75）がそろって健在ぶりを見せている。聖子は大みそかのNHK紅白歌合戦での大トリのあと、2月22日には初の韓国ライブを仁川インスパイア・アリーナで行い、紅白でも歌ったヒット曲「青い珊瑚礁」などで約8000人の観客を盛り上げた。会場には、一時期、確執説も報じられた母親の一子さん（93）も姿を見せたそうで、関係修復をうかがわせている。

「聖子さんが韓国でもブレークし、人気の好調ぶりに歩を合わせるように、一時期、激ヤセで重病説も取り沙汰された神田正輝さんがこのほど西岡徳馬さんのインスタグラムに登場し、注目を集めています。27年半にわたってMCを務めたテレビ朝日系『朝だ！生です旅サラダ』を2024年9月に卒業し、メディアからも遠ざかっていますが、里見浩太朗さんと西岡さんと共に寒風のなか戸塚カントリーでゴルフを楽しんだというのです。ほっそりした印象ではありますが、赤いセーター姿でほほ笑んでいて、『お元気そうで何より』といった書き込みがネットに相次いでいます」

「2021年12月に愛娘の神田沙也加さんが亡くなった際、聖子さんと神田さんは札幌で合同会見を開き、涙ながらに感謝の言葉を述べました。おふたりの悲しみは深く、聖子さんは22年11月のイベントで『沙也加に会いたい』と言って泣き崩れてしまったほどでしたけど、沙也加さんの悲報を機に神田さんとの交流が復活したとみられています。聖子さんの活躍の背景に神田さんがいて、また聖子さんが神田さんの体調を気遣って差し入れを送ったりしているそうですよ」（同）

ようやく落ち着きを取り戻しているのかも知れないが、一方で、そんなふたりの神経を逆なでするような報道もある。沙也加さんが亡くなる前に交際していた元俳優で、昨年末にホストに転身した前山剛久（35）がホストクラブ経営者のYouTubeチャンネルで沙也加さんとの交際について語った内容について、ファンが激怒し批判殺到と報じられているのだ。女性誌の芸能ライターが解説する。

「前山は2021年の夏ごろから沙也加さんと交際していたとされ、沙也加さん急逝のあと、沙也加さんを罵倒したようなデータが週刊誌に報じられ、批判が殺到しました。それで事務所退所につながったようにみられているのですが、今回改めて当時を振り返り、沙也加さんからのアプローチで交際をはじめたのだと語っているのです。二股疑惑もあった『元カノ』との交際も続いていたとしつつ、それでも交際することになったのは『仕事にすごく悩んでいる時期で、自分も結果を出していくには、元カノではなくこの子（沙也加さん）の方がいいかなと思って』というのです。今になって、開き直ったかのような言動に『本当に最低』などと批判が殺到し、『踏み台交際』とまた報じられて、ちょっとした騒動になっているんです」

この言動が遅かれ早かれ、聖子や神田の耳にも入ることになれば、どんな感想を抱くのか。

「ファンや関係者が心配しているというのも、当然でしょうね」（同）

無神経な言動によって、また心痛がぶり返してしまっている可能性もあるだろう。

