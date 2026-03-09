林修の妻・裕子氏、貴重なテレビ出演に反響続々「めっちゃ美人」「お医者さんなの!?」
予備校講師でタレントの林修がMCを務めるMBS／TBS系バラエティー『日曜日の初耳学』（後10：00）が8日に放送され、林の妻で産婦人科医の林裕子氏が出演した。テレビには「ほぼ初登場」だという裕子氏が“妊活”をテーマに授業を行い、スタジオを驚かせた。
【写真】「めっちゃ美人」と話題の林裕子先生
番組では、スタジオで行われる「熱血授業」の講師として裕子氏が登場。林修が「私の妻です」と紹介すると、裕子氏は「夫がお世話になっております」とあいさつ。突然の紹介に、生徒役として出演していたゲストからは「ええ〜〜〜〜っ！」と驚きの声が上がった。
授業では妊活に関する知識をわかりやすく解説。林修は自身について「妊活経験者」と語ったが、裕子氏は「たった1回、検査しただけ」と即座に指摘し、スタジオは笑いに包まれた。妻を前にしてタジタジの様子を見せた林に、周囲からは「らしさが全然出てない！」とツッコミも飛んだ。
番組を見た視聴者からはSNS上で「林先生の奥様、初めて見た」「めっちゃ美人」「夫婦共演が面白かった」「奥さんはお医者さんなの!?」「優秀なご夫婦だ」などの声が寄せられ、思わぬ夫婦共演に注目が集まった。
