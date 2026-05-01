お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上さん（41）の妻で、タレント・ダンサーのいとくとら（読み：いくら）さん（36）が1日、自身のインスタグラムを更新。男女の双子を出産したことを発表しました。自身のインスタグラムに、赤ちゃんたちの手足の写真を投稿し「先日、双子の女の子と男の子を出産いたしました！」と報告。「2人とも正期産までお腹の中で頑張ってくれて、第一子の女の子は2700g越え、第二子の男の子は3000g越えと、