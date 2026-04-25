楽しい時間には限りがあるものだよ▶▶この作品を最初から読む春は新生活のシーズン。転職や異動、子どもの入学など、変化の多い時期ですよね。外資系IT企業に勤める本城冴子さんは、仕事・家事・育児すべてにおいて完璧主義を貫く性格。受験や就職など、人生のターニングポイントはすべて自分の思い通りに進んできたという自負があり、第一子・琴美ちゃんが生まれても変わることはありませんでした。そんな本城さんの完