「可愛すぎ」「目元がそっくり」「美男美女の姉弟」人気女優が弟の試合にユニフォーム姿で来場
俳優の松井愛莉さん(29)が弟のベガルタ仙台MF松井蓮之(25)の試合前イベントに参加し、ファンの反響を呼んでいる。
松井愛莉さんは7日にユアテックスタジアム仙台で行われたJ2・J3百年構想リーグEAST-A第5節・湘南ベルマーレ戦に来場。花束贈呈や始球式を務め、集合写真では弟の隣でカメラに収まった。
松井蓮之がスタメン出場した仙台は前半23分にFW小林心のゴールで先制したが、後半38分に追いつかれ、1-1でタイムアップ。それでもPK4-2で開幕5連勝を飾り、首位をキープした。
松井愛莉さんのスタッフX(@airi_staff)は試合後、ユニフォーム姿の写真を掲載。このポストに「勝利の女神」「可愛すぎやろーー」「ほんまかわいい」「尊すぎる」「目元がそっくり!」「美男美女の姉弟」「弟と姉が隣同士で今日一番ほっこりしました」「家族愛を感じてとても微笑ましかったです!!」「寒い中ユアスタまで本当にありがとうございました」「またユアスタに来てください!」などの声が寄せられた。
