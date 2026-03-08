【山羊座】週間タロット占い《来週：2026年3月9日〜3月15日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月9日〜3月15日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では相手の様子も気にしましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
自分を色々と変えていくチャンスでしょう。様々な人との関わりの中で、自分に足りないものや直したら良いことが見えてきます。仕事や公の場では、掴めそうで掴めない繋がりが幾つかあるでしょう。追いつこうと目標にするのは良いのですが、仲を深めるために馴れ馴れしくするのは控えると良いです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分を成長させて行っているアピールをしていきます。それ自体は相手に届きやすく、相手も嬉しそうです。ただし相手の状態を知らずに、空気を読まない行動をとってしまう事があるでしょう。シングルの方は、人生を向上させていっている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がいつもより不満を伝えてきやすいです。
｜時期｜
3月9日 手応えがある ／ 3月14日 思い出に頼る
｜ラッキーアイテム｜
瓜科の野菜や果物
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞