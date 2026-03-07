白いラグの上で『くつろいでいた黒猫』を見たら…まさかの『形』に爆笑の声続出「新メニューの匂わせみたいｗ」「えぇっすごいｗ」と１万いいね
黒猫が寝そべっている……ただそれだけの写真が、まさかの大反響を呼んでいます。投稿は記事執筆時点で56.9万表示を記録。「ネコフライ」と添えられたその写真は、見る人の想像力を刺激して「何がどうなってるんだろう？」「美しい！」「ジンベイザメにも見えてきた」など、コメント欄は大盛り上がりです。
【写真：白いラグの上で『くつろいでいた黒猫』を見たら…まさかの『形』に爆笑】
『焦げたエビフライ』爆誕の瞬間
Xアカウント「yamatohouse（@house_yamato）」に投稿されたのは、黒くツヤのある物体の写真です。そんな謎の物体が、白いラグの上に転がっている様子が映し出されていました。まるでエビフライのようなシルエット。
一体これはなんだ、と思いつつよくよく見てみると……なんと、正体は黒猫さんでした！白いラグの上にぺたりと伏せた、黒猫の「ヤマト」くん。つややかな黒毛は「ちょっと焦げちゃいましたね」と言いたくなる仕上がりです。
焦げ具合があまりにも香ばしそうだったためか、「とりあえず猫吸いたい」というコメントも……！
想像力が止まらない猫の擬態
伸ばして交差したおててがちょうどエビフライのしっぽのように見えますが、ここに『別の生き物説』も浮上。
「ジンベエザメにも見えてきました」「くじらのぬいぐるみかと」「オットセイの赤ちゃんにも」など、投稿主さんのおうちはまるで水族館のようです。
新種UMAもいる！？
さらに投稿主さんのおうちには、未確認生物もいるんだとか。「新種UMAネコフライ」というコメントに対して、投稿主さんが「このUMAはこんなUMAにもなります」と見せてくれたのは……
右手の拳を床に突き付け、カメラに睨みをきかせるワイルドなヤマトくんの姿。「新しいやんのかスタイル」なんだそうです。ネコフライになってみたり、新種のポーズを決めてみたり。ユーモアあふれる姿で笑わせてくれるヤマトくんでした！
Xアカウント「yamatohouse（@house_yamato）」では、ヤマトくんと飼い主さんの、シンプルでおしゃれな日常が垣間見られます。
写真・動画提供：Xアカウント「yamatohouse（@house_yamato）」さま
執筆：佐々木えみこ
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。