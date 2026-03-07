普段以上に目立つことは間違いない。それも良くない意味で──。

安青錦（21）の綱とりが注目されている大相撲3月場所（8日初日）。しかし、それとは別に多くのファンが興味津々なのが、伊勢ケ浜部屋勢ではないか。

場所前に発覚した、伊勢ケ浜親方（34=元横綱照ノ富士）による暴行事件。なにせ、殴られて顔面を腫らしたという“被害者”が出場するのだから、嫌でも耳目を引く。

それが元宮城野部屋の伯乃富士（22）だ。酒席で粗相があったとはいえ、師匠にボコボコにされ、2月24日に国技館を訪れた際は顔が腫れ、左目を手で押さえていた。伊勢ケ浜親方は「足の靭帯が切れている」と話していたので休場かと思われていたものの、まさかの強行出場である。

「先場所は左足親指の靭帯を損傷し、途中休場。師匠が言っていたのはそれでしょう。ただ、ケガの影響で稽古不足は明らか。そこにきて、ファンやメディアも『顔の腫れは引いたのか？』などと騒ぐだろうし、視線も集中するはず。どこまで普段通り、平常心で相撲を取れるか……」（若手親方）

伊勢ケ浜親方は相撲協会のコンプライアンス委員会の調査があるため、今場所は休場。とはいえ、部屋での指導は禁止されていない。

「伯乃富士を殴って処分待ちの親方が稽古を指導しているのだから、他の宮城野部屋勢も複雑でしょう。もともと伊勢ケ浜部屋にいた力士だって、師匠のスキャンダルですからね。動揺するなという方が無理ですよ。大相撲の力士にとって、重要なのは負けた時に気持ちを切り替えられるかどうか。それができないと、負けを引きずって、ずるずると黒星を重ねてしまう。その意味では、メンタルがものを言う世界。序盤を凌いで勢いに乗れるかどうかか、今場所のカギになる」（前出の親方）

揃って討ち死にとならなければいいが……。

◇ ◇ ◇

ところで、伯乃富士はいったいなぜ殴られたのか。角界周辺からは「タニマチの連れの女性に手を出した」との仰天証言も飛び出してきた。いったいどういうことか。角界に知れ渡っている「酒癖」「女癖」「非常識」とは。

