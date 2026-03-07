WBC日本VS台湾

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（ドジャース）が2回に先制の満塁本塁打を放つなど、大盛り上がりの展開に。試合を配信した「Netflix」は中継中にCMが入ることに賛否の声が上がった一方で、視聴者への配慮に好感が寄せられている。

今大会はNetflixが独占配信。X上には侍ジャパンの試合に合わせ、駆け込み加入したという報告が相次いだ。ただ、事前にアナウンスされているが、イニング替わりのタイミングでCMが入ることに「初めて見た」「CM入るんだ」など、サブスクとしては珍しくCMが入ることに驚く声も。

ただ、CMに入ると画面右上に「広告 1:30」など、CMの秒数が表示された。これは視聴者に好評で「地上波と違ってCMがあと何秒で終わるかわかるのいいねー」「CMの残り秒数が右上に出てるの良いね これ、地上波でもやればいいのに」「WBC普通にcm入るのは知ってるけど地上波みたいにいつまでcm続くのかはなくて残り秒数出るのはええわね」「あと何秒ってのが上に出てる分地上波よりも安心して見ていられる」との声が目立った。

また一部のCMは、球場の様子とCMを分割で放送する時もあり、これについても「NetflixのWBCライブ中継 分割画面でCM流してくるとかもう地上波は勝てないでしょ」と好意的な声が寄せられた。WBCをサブスク視聴する中で、さまざまな反応が見受けられている。



（THE ANSWER編集部）