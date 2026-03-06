「なんと贅沢な」侍リレーが“豪華すぎ”…5回までノーヒット投球　WBC初登板の27歳が見事な火消し→3番手に宮城大弥が登板【WBC】

藤平がピンチで見事な火消しを見せた(C)Getty Images

野球日本代表「侍ジャパン」は3月6日、東京ドームで1次ラウンド初戦で台湾と対戦。侍打線が爆発し、13−0と大量得点でリードしている。

【動画】これが日本のエース！山本由伸のスプリットでの奪三振シーンを見る

日本の先発は山本由伸で、初回と2回は三者凡退に抑えたが、3回は一死から岡本和真の悪送球、四球2個で一死満塁となったが、2番手でマウンドに上がった藤平尚真が3番のリン・アンコーを空振り三振に切って取り、ピンチを切り抜けると、WBC初登板の27歳は雄叫びを上げ、ガッツポーズを見せた。

4回は3番手に宮城大弥がマウンドに上がると、ジャン・ユーチェンを遊ゴロ、続くギリギラウ・コンクアンには四球を許して一死一塁となったが、ウー・ネンティンをスライダーで空振り三振、ジャン・クンユーもバットの空を切らせ、無失点に抑えた。

宮城は5回もマウンドに上がり、死球と四球が絡み一死一、二塁。その後、S.フェアチャイルドの左翼ポール際の打球がファウルとなり、台湾側はチャレンジを要求したが判定通りファウルに。S.フェアチャイルドは三ゴロに仕留め、リン・アンコーも空振り三振。走者を出したが後続を打ち取り、侍投手陣は5回まで台湾打線をノーヒットに抑えている。