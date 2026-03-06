アニメ『キルアオ』、4月11日（土）夜11時からテレ東系列にて放送開始！OPテーマはaespa「ATTITUDE」、EDテーマはRIIZE「KILL SHOT」に決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

週刊少年ジャンプの人気漫画「キルアオ」（原作：藤巻忠俊（代表作：「黒子のバスケ」、「ROBOT×LASERBEAM」）が4月11日（土）夜11時からテレ東系列にて放送開始することに決定した。

既に、個性豊かなキャラクターを演じる豪華キャスト陣が解禁され、さらに話題を呼んでいる本作。この度、本作のOPテーマとEDテーマを担当するアーティストが解禁！コメントも到着した。あわせて作品を彩る楽曲PVも公開された。

4月11日（土）夜11時からテレ東系列にて放送されることが明らかになった本作。この度、OPテーマがaespaの新曲「ATTITUDE」、EDテーマはRIIZEの新曲「KILL SHOT」に決定。あわせて、それぞれの楽曲解禁PVが解禁となった。

aespaが歌う「ATTITUDE」の映像では、主人公・大狼⼗三（CV: 三瓶由布⼦）が「僕は、普通の中学⼀年⽣です…︕」と答えるシーンから始まる。39歳の殺し屋だった十三が中学生になってしまい、鏡に写った自分のその姿に驚愕する姿や、一際目を引く容姿端麗な蜜岡ノレン（CV:和泉風花）、家庭科部部長のアネゴ・白石千里（CV:種粼敦美）、トレードマークのおしゃぶりを咥え、快晴の空の下でピンクヘアを靡かせる中華系暗殺組織「魚缸（ユイガン）」所属の古波鮫シン（CV:佐久間大介）、鋭い眼光で何かを企むような表情をみせる天童天馬（CV:大塚剛央）など、立花学園中学校の生徒の面々の姿が。さらに、目を輝かせスクールライフに楽しさを見出し好奇心に溢れる十三や家事全般を得意とする十三の相棒である猫田コタツ（CV:梅田修一朗）、研究者であり十三の元妻である鰐淵瑛里（CV: 内山夕実）の姿も。aespaの持つエッジの効いた歌声と軽妙なサウンドが、十三の隠しきれない“殺し屋の一面”とこれから始まる“青春”を感じさせる映像となっている。なお、「ATTITUDE」は本日から楽曲配信もスタートした。

対して、RIIZEが歌う「KILL SHOT」の映像では、「もう乗りかかった船だ。負けねえよ、どんな勝負でも」と覚悟を決めた十三のセリフで始まる。RIIZEが歌う疾走感あふれるサウンドに合わせ、大狼十三（大人）の精悍な姿や個性豊かなキャラクターたち、そして十三の迫力あるアクションシーンが収められている。突如、中学校で巻き起こる裏社会以上に危険で予測不能なスリル満点のスクールライフを彷彿とさせる楽曲に仕上がっている。

世界的人気アーティスト2組による書き下ろし楽曲、そして予測不能なストーリー。

アクションとスクールライフが交差する、前代未聞の学園アクション。この春、一番熱くて“危ない”授業が、今、始まる！

＜アーティストコメント＞

aespa

この度、私たち、aespaがアニメ『キルアオ』のオープニングテーマを担当させて頂くことになりました。楽曲のタイトルは「ATTITUDE」です。『キルアオ』のスピード感あふれる世界観とも、とてもマッチしている楽曲だと思います。『キルアオ』を楽しみにしている、みなさん、オープニングテーマ「ATTITUDE」と一緒に、作品の世界観を是非、楽しんでください！

RIIZE



僕たちRIIZEの新曲「KILL SHOT」が、TVアニメ『キルアオ』のエンディングテーマに決定しました。

「KILL SHOT」は、“表と裏”、“日常と非日常”が交差する『キルアオ』の世界観を表現した楽曲です。

ロックテイストを軸に、ブレイクビーツを融合させた攻撃的なドラムサウンドが印象的で、サビではエモーショナルに広がるメロディーが物語の余韻をより一層深めてくれます。アニメのストーリーとともに、この楽曲も楽しんでいただけたら嬉しいです。

●作品情報

アニメ『キルアオ』

4月11日（土）夜11時からテレ東系列にて放送開始

【原作】

藤巻忠俊（集英社ジャンプコミックス刊）

コミックス 全13巻

小説版「キルアオ Secret Report(シークレットレポート)」絶賛発売中！

＜ストーリー＞

伝説の殺し屋 39歳。中学生から、やり直し。

大狼十三（おおがみジュウゾウ）は、どんなに困難な依頼も成し遂げる伝説の殺し屋。ある日、とある組織を壊滅させた十三は謎の蜂に刺され、気を失ってしまう。目を覚ますと十三は39歳の大人から13歳の子どもの姿になっていた! 驚く十三の元にボスから「その姿で中学校に潜入せよ」と司令が下る。彼を待ち受けていたのは、個性豊かなクラスメイトたちとの青春スクールライフだったーー元の姿に戻ることができるのか!? 十三のもとに刺客が迫る!

【キャスト】

大狼十三：三瓶由布子

蜜岡ノレン：和泉風花

猫田コタツ：梅田修一朗

古波鮫シン：佐久間大介

天童天馬：大塚剛央

竜胆カズマ：千葉翔也

竜胆エイジ：中島ヨシキ

白石千里：種粼敦美

鰐淵瑛里：内山夕実

大狼十三（大人）：武内駿輔

OPテーマ:aespa「ATTITUDE」

EDテーマ：RIIZE「KILL SHOT」

アニメーション制作：CUE

●配信情報

OPテーマ

aespa

「ATTITUDE」

