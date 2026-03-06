この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で、「2026年から年金はどう変わる？受給額アップの中身をわかりやすく整理します！」と題した動画を公開。年金制度の残酷な実態と、老後の資金不足を解消するための具体的な対策について解説した。



動画ではまず、2026年の年金制度改正により、国民年金が1.9%、厚生年金が2.1%増額されるという一見明るいニュースを取り上げた。しかし鳥海氏は、物価が3%上昇した場合、年金の価値は実質的に目減りするという「落とし穴」があると指摘。年金制度に頼るだけでは老後の生活が苦しくなる可能性を示唆した。



続けて、現在の平均受給額の実態を解説。国民年金が月額約5.7万円、厚生年金が約14.6万円である一方、男女間で大きな差があり、男性が約16.6万円なのに対し、女性は約10.7万円にとどまるという。月15万円以上の厚生年金を受け取る女性は、わずか上位10%しかいないという厳しい現実も明らかにした。



鳥海氏が最も重要だと強調するのは、一般論ではなく「あなたにとっていくら不足するのかを把握すること」である。年金を受け取り始めてから不足額に気づいても「もう遅い」とし、事前に準備することの必要性を訴えた。



その上で、老後の不足額を埋めるための3つの対策を提示。1つ目は「働く期間を決める」ことで、65歳で完全に引退せず、例えば70歳まで年収100万円の仕事を5年間続けるだけで500万円を確保できると説明。2つ目は「支出を下げる」ことで、固定費を月2万円削減すれば、30年間で720万円もの資金が生まれると試算した。3つ目は「資産形成」であり、50歳から15年間、月3万円を年利5%で積立投資し、その後20年間かけて取り崩すことで、元本540万円が最終的に1,248万円になり、約708万円のプラス効果が見込めるとした。



これら3つの対策を組み合わせることで、合計1,928万円もの資金を生み出せると鳥海氏は結論付けた。年金制度の改定に一喜一憂するのではなく、「年金以外を考えた方が実体は大きい」と述べ、自ら行動を起こすことの重要性を説いている。