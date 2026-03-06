嵐の新曲「Five」、カラオケDAMの“粋”な仕掛けにファン歓喜「えぇ！愛がすごい！！」「エモすぎる…」
5人組グループ・嵐が4日、デジタルで約5年5ヶ月ぶりとなる新曲「Five」をデジタルシングルとして配信。さっそく同日からカラオケにも導入され、カラオケDAMの“粋”な仕掛けにファンが盛り上がりを見せた。
【写真】「エモすぎる…」嵐の新曲、カラオケDAMの仕掛け
DAMは4日、公式Xで「嵐 待望の新曲 #Five カラオケ配信開始」とコメント。「選曲番号は5555-55!!」「誰もが聞きたかった嵐の新曲を#DAM で思いっきり歌おう」と呼びかけた。なお、投稿の時間も「午前5：55」とこだわりを見せた。
この投稿にファンからは「えぇ！愛がすごい！！」「エモすぎる…」「なんて素敵な演出」「神過ぎる凄い！」「嬉しい心遣いですね。愛ですね〜」「嵐が愛されてるここでも…！」「ずっと大切にしている5だ カラオケの選曲番号の桁も5人とファンを入れて6桁な感じがして そこは偶然かもしれないけどそれにもグッときちゃった」など、歓喜のコメントが多数寄せられた。
同曲は、作詞をHIKARI氏、作曲をHIKARI氏とTomoki Ishizukaこと石塚知生氏、編曲を石塚氏が担当しており、両氏ともに嵐の楽曲に深く関わってきた経歴がある。HIKARI氏は「迷宮ラブソング」や「ワイルド アット ハート」、石塚氏は「サクラ咲ケ」「One Love」などを手掛けてきた。歌詞には、デビュー曲「A・RA・SHI」のサビ部分とのつながりを感じさせるフレーズが採用されている。
3月5日確定の2026年3月4日付「オリコンデイリーストリーミングランキング」、同日付「オリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキング」で、1位を獲得。「オリコンデイリーストリーミングランキング」では320.9万回（320万8857回）再生、「オリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキング」では、7.4万DL（7万4255DL）を記録し、デイリー再生数、デイリーダウンロード数ともに自己最高を記録。配信開始日初日の再生数としては、オリコン史上最高を記録した。オリコン調べ（2026年3月4日付）。
嵐は、13日の大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）公演を皮切りに、5月31日の東京ドーム公演まで5大ドームツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』を開催。これをもってグループ活動を終了することを発表している。
【写真】「エモすぎる…」嵐の新曲、カラオケDAMの仕掛け
DAMは4日、公式Xで「嵐 待望の新曲 #Five カラオケ配信開始」とコメント。「選曲番号は5555-55!!」「誰もが聞きたかった嵐の新曲を#DAM で思いっきり歌おう」と呼びかけた。なお、投稿の時間も「午前5：55」とこだわりを見せた。
同曲は、作詞をHIKARI氏、作曲をHIKARI氏とTomoki Ishizukaこと石塚知生氏、編曲を石塚氏が担当しており、両氏ともに嵐の楽曲に深く関わってきた経歴がある。HIKARI氏は「迷宮ラブソング」や「ワイルド アット ハート」、石塚氏は「サクラ咲ケ」「One Love」などを手掛けてきた。歌詞には、デビュー曲「A・RA・SHI」のサビ部分とのつながりを感じさせるフレーズが採用されている。
3月5日確定の2026年3月4日付「オリコンデイリーストリーミングランキング」、同日付「オリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキング」で、1位を獲得。「オリコンデイリーストリーミングランキング」では320.9万回（320万8857回）再生、「オリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキング」では、7.4万DL（7万4255DL）を記録し、デイリー再生数、デイリーダウンロード数ともに自己最高を記録。配信開始日初日の再生数としては、オリコン史上最高を記録した。オリコン調べ（2026年3月4日付）。
嵐は、13日の大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）公演を皮切りに、5月31日の東京ドーム公演まで5大ドームツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』を開催。これをもってグループ活動を終了することを発表している。