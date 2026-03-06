「エクストレイルNISMO」のパワーユニットを搭載した「ノートオーラ」!?

2026年1月9日から11日まで幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された「東京オートサロン2026」に日産と日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）が出展した「ノートオーラ NISMO RS コンセプト（以下、ノートオーラ NISMO RS）」。

その最大の注目点は、コンパクトカーの域を超越する高性能化を果たしたパワートレインにあります。

しかし、それを受け止めるための徹底した足まわりと外観も、大きな見どころです。

ノートオーラ NISMO RSは、電動化とスポーツ性能の両立をテーマに掲げるNISMOの新たな挑戦を象徴する技術検証車です。

量産車のコンポーネントを積極的に活用しながら、将来的なレース参戦も視野に入れて開発されたとされており、「走る・曲がる・止まる」という基本性能が徹底的に磨き上げられているといいます。

ベースとなるのは、コンパクトスポーツハッチとして高い完成度を誇る「ノートオーラ NISMO」。その車体に、ミドルクラスSUVのスポーツモデル「エクストレイル NISMO」用の1.5リッター「VCターボ」エンジンを発電用に用いた「e-POWER」システムと、電動AWD制御技術を組み合わせて搭載しました。

ノートオーラ NISMOにも4WDモデルの「NISMO tuned e-POWER 4WD」が設定されていますが、RSコンセプトは、その延長線上に収まるものではありません。

具体的には、発電用エンジンを1.2リッター直列3気筒から、1.5リッター直列3気筒VCターボへ換装し、最高出力は60kWから106kWへ、最大トルクは103Nmから250Nmへと大幅に引き上げられています。

さらにモーター出力も強化され、フロントは100kWから150kWへ、リアは60kWから100kWへと増強されました。

エクストレイル NISMOの車重は1870kgですが、RSコンセプトは1490kgと約380kgも軽量です。

この重量差を考慮すれば、加速性能やレスポンスが極めて過激な領域に達するであろうことは、想像に難くないでしょう。

このパワートレインの強化に合わせ、ボディサイズは全長4260mm（＋140mm）×全幅1,880mm（＋145mm）×全高1485mm（−20mm）とワイド＆ローなスタイルにすることで安定性を確保。フェンダーも左右合計145mmワイド化されています。

タイヤにはミシュランのスポーツタイヤ「パイロットスポーツ4」（245／45R18）を装着し、ホイールはNISMO製18インチ「 LM GT4」（18インチ×9.0J）を組み合わせました。

加えて、高度なトラクション制御を行う「NISMO tuned e-4ORCE」も採用されています。

e-4ORCEは「電動駆動4輪制御システム」のことです。

ノートオーラの「e-POWER 4WD」は、前後モーターを制御する電動4輪駆動の仕組みですが、前後モーターに加えブレーキの統合制御も図ることで、4輪それぞれの駆動力を自在に制御します。

これにNISMOのチューニングが入ったということですから、ノートオーラ NISMO RSのコーナリング性能はかなりのものとなりそうです。

またノートオーラ NISMO RSは、空力面でも抜かりはありません。

フロントスポイラーやサイドスカート、リアディフューザーに加え、ホイールハウス内の空気を効率的に排出するフロントフェンダーやサイドエアスプリッター、専用リアスポイラーを装備。ダウンフォース向上とドラッグ低減を両立しています。

車重は標準車比で1390kgから1490kgへと増加していますが、それに対応するためブレーキも強化されます。

フロントには対向4ポッド、リアには対向2ポッドのキャリパーを採用し、パワーに見合った制動性能が与えられています。

※ ※ ※

現時点では、ノートオーラ NISMO RSの発売時期や正式なスペック、価格は公表されていません。

市販モデルのノートオーラ NISMO 4WDが353万円（消費税込み）であることを踏まえると、仮に市販化される場合、その価格帯はおそらく500万円程度になると考えられますが、それに見合った高性能スポーツモデルとなることでしょう。

※ ※ ※

日産およびNISMOが推し進める電動化戦略の中で、ノートオーラ NISMO RSのような振り切った提案は、モータースポーツへの関心を喚起するうえで非常にメッセージ性の高い存在といえます。

NISMOは本モデルを「よりエモーショナルで、よりエキサイティングな商品コンセプトの第一弾」と位置づけており、今後は他車種へも展開されていく可能性は十分に考えられるでしょう。

将来的には、スーパー耐久シリーズ（S耐）といったレース活動を視野に入れた車両として、限定販売という形で市販化される展開にも期待せずにはいられません。