²øÊª¤¯¤ó¤¬! ÁÓ¹õÊ¡Â¤¤¬! ±î¤¬! ¥Ö¥é¥¦¥ó´É¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤ë!! - ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡ØÆ£»ÒÉÔÆóÍº(A)¥Æ¥ì¥ÓÊü±Ç¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È VOL.1¡Ù¤¬ÏÃÂê
¡Ö²øÊª¤¯¤ó¡×¤ä¡Ö¾Ð¥¥¤»¤§¤ë¤¹¤Þ¤ó¡×¤Ê¤É¡¢²û¤«¤·¤ÎÆ£»ÒÉÔÆóÍº(A)ºîÉÊ¤¬6·î¤Ë¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£²¿¤ä¤é¡¢¤¹¤´¤¤»Å³Ý¤±¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
✨🖋️¿·¾¦ÉÊ¾ðÊó🕶️✨¡À2026Ç¯6·îÈ¯ÇäÍ½Äê¡¿¡ØÆ£»ÒÉÔÆóÍº¡ÊA¡Ë¥Æ¥ì¥ÓÊü±Ç¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È VOL.1¡Ù¥Ó¥Ç¥ª¤òº¹¤·¹þ¤à¤È📼👈±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆ£»ÒÉÔÆóÍº¡ÊA¡ËºîÉÊ¤¬±Ç¤ë!!📺😮¡Ö²øÊª¤¯¤ó¡×¡Ö¾Ð¥¥¤»¤§¤ë¤¹¤Þ¤ó¡×¡ÖÇ¦¼Ô¥Ï¥Ã¥È¥ê¤¯¤ó¡×¤Ê¤É¿Íµ¤ºîÉÊÀªÂ·¤¤¡ª🧢🫵🥷⛳️🍼¡Ä pic.twitter.com/vFK8Xmjy6z- (³ô)¥È¥¤¥º¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡Ú¸ø¼°¡Û (@toysspirits) March 3, 2026
¤³¤Á¤é¤¬¡¢6·î¤Ë¥È¥¤¥º¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡ØÆ£»ÒÉÔÆóÍº(A)¥Æ¥ì¥ÓÊü±Ç¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È VOL.1¡Ù¤Ç¤¹¡£Ìó5Ñ¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¾®¤Ã¤Á¤ã¤Ê¥Ó¥Ç¥ª¤òº¹¤·¹þ¤à¤È¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤È¡¢²èÌÌ¤¬±Ç¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡£¼è¤ê½Ð¤·¥Ü¥¿¥ó¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö²øÊª¤¯¤ó¡×¡Ö¾Ð¥¥¤»¤§¤ë¤¹¤Þ¤ó¡×¡ÖÇ¦¼Ô¥Ï¥Ã¥È¥ê¤¯¤ó¡×¡Ö¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼±î¡×¡Ö¥¦¥ë¥È¥éB¡×¤ÎÁ´5ºîÉÊ¡£¤É¤ì¤â²û¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾ºî¤ò¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó´É¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡¢¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤¿¥ª¥Ä¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¤³¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤È¥Ó¥Ç¥ª¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥ª¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!? ¥Û¥ó¥È¡¢²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ð¤¤w¡×¡Ö¤á¤ÁÍß¤·¤¤¤·¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¤¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥È¥ê¤¯¤óÍß¤·¤¤!!¡×¡Ö¤ª¡¼¡¢¥¦¥ë¥È¥éB¤â¤¢¤ë!¡×¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾Ð¥¥¤»¤§¤ë¤¹¤Þ¤óÁÀ¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹!!!!!!¡×¡Ö¾¼ÏÂÀ¤Âå¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ï? ¤¼¤Ã¤Æ¤¨¥³¥ó¥×¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¤É¤ì¤¬½Ð¤Æ¤â´ò¤·¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¼ÏÂÀ¤Âå¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤¯¡¢¼ã¼Ô¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡ØÆ£»ÒÉÔÆóÍº(A)¥Æ¥ì¥ÓÊü±Ç¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È VOL.1¡Ù¡£6·î¤ÎÈ¯Çä¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!
