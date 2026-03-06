プロ野球DeNAの藤浪晋太郎投手（31）の「大乱調」に対して、インターネット上で様々な声が上がっている。

2回を投げ打者10人に対して4四球1死球1失点

DeNAは2026年3月5日、横浜スタジアムで中日とオープン戦を行い、9−7で勝利した。

藤浪は4番手として6回に登場。1死後、連続で四球を出し1、2塁のピンチを迎えるも、ダブルプレーで無失点に切り抜けた。

7回に入ると、いきなり荒れた。先頭の鵜飼航丞外野手（26）に対して、ツーシームがすっぽ抜け死球を与えた。続く辻本倫太郎内野手（24）には2球連続で暴投。走者は3塁まで進み、結局、辻本は四球で歩かせた。

その後、犠牲フライで1点を失い、2死2塁の場面で村松開人内野手（25）を四球で歩かせた。2死1、2塁で上林誠知外野手（30）をセカンドゴロに打ち取りスリーアウト。

この日は制球が定まらず、2回を投げ40球を要した。打者10人に対して4四球1死球1失点（自責1）と、大荒れだった。

藤浪の投球に関して、インターネット上では様々な声が上がった。

「怒号に負けず、ここから這い上がってほしい」

「どこかでコントロール直って覚醒して欲しいなぁ」「諦めずに投げ込んでほしい」「他球団だけどけっこう応援してます」「藤浪投手は頑張って欲しい」「ハラハラするけど、どうしても見捨てられない魅力がある」「怒号に負けず、ここから這い上がってほしい」「藤浪晋太郎氏 まだ、若いんだもの。まだ、まだ、これから」とエールを送るファンの他に、次のような声が寄せられた。

「抜け球治らないならマウンドに上がらないで欲しい」「鵜飼くんの痛がる様子見たら怖くなるよ、ホントに」「阪神ファンです。もう辛いです」「まともに投げられるまで試合での登板は禁止だな」「頼むから2軍で制球勉強してから人に投げて欲しい」「藤浪晋太郎が投げる試合は野球を楽しめないんだよなぁ」「プロどころかピッチャーとして無理 怖い」

スポーツ紙によると、この日、藤浪は3イニングを予定していたが、乱調のため2イングで降板したという。

試合後、DeNAの相川亮二監督（49）は、「ここまではすごくいい投球が続いていたが、今日に限ってボールが先行してしまった」と振り返ったという。