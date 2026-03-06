＜速報＞渋野日向子が前半1アンダー 原英莉花は初イーグル奪取で浮上
＜ブルーベイLPGA 2日目◇6日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行している。渋野日向子は前半を3バーディ・2ボギーと1つ伸ばし、トータル1オーバー・52位タイで後半に入っている。
【連続写真】渋野日向子の2026年スイングに明らかな変化が
日本勢トップはトータル4アンダー・9位タイの古江彩佳。日本時間午後0時45分に1番からティオフする。ツアーデビュー戦の原英莉花は前半3番パー5で初イーグルを奪取し、トータル2アンダー・22位タイに浮上。昨年覇者の竹田麗央、櫻井心那はトータル1アンダー・28位タイ、渋野と吉田優利はトータルイーブンパー・52位タイにつけている。笹生優花はトータル3オーバー・72位タイ。西村優菜はトータル4オーバー・80位タイ、馬場咲希はトータル5オーバー・90位タイから浮上を図る。今大会の賞金総額は260万ドル（約4億800万円）。優勝者には39万ドル（約6120万円）が贈られる。
