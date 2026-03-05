岡山市東区に「天満屋ハピーズ西大寺店」がオープンしました。今年の秋に開業する天満屋ストアとしては初となる複合施設の核店舗となります。

【画像をみる】天満屋ハピーズ西大寺店の店内

岡山市東区西大寺南にオープンした「天満屋ハピーズ西大寺店」は、おととし（2024年）閉店した「天満屋ハピータウン西大寺店」を建て替えたものです。オープンの初日から多くの買い物客でにぎわいをみせていました。

店内では、「西大寺いちご」や「千屋牛」といった岡山県産の食材が充実。このほか、簡単で便利に調理できる従来の冷凍食品に加え、魚の切り身の冷凍などの品揃えに力を入れたといいます。

（天満屋ストア 野口重明社長）

「ハピータウンが昭和、平成、令和と長きにわたってこの地域で愛されてきた。西大寺地区の皆さんに無くてはならないお店になれるように日々精進していきたい」

（買い物客）

「（開店を）待っていたので、オープン日に来ました」

「地元が西大寺で、子どもの頃から来てて馴染みのある場所なので、（閉店して）寂しい気持ちだったんですけど、新しくなっていいなって」

「天満屋ハピーズ西大寺店」は、今後、青果コーナーで週に1回、野菜の朝市を開催する予定だということです。