「妻と母が重なる…」買い物、外出、飲み…小さな噓をつきまくる夫の“爆弾発言”で明るみに出た結婚生活の闇

仕事の午後休を隠し、買い物の中身までごまかす夫。パートナーのウソがあまりに多いことに疲れ果て、「もう信じられない」と嘆く妻。さらには浮気疑惑まで生じ、揺れに揺れるる夫婦関係をひもとくと、そこには夫の意外な背景が深くかかわっていた。



【画像】『夫婦はなぜ壊れるのか カウンセリングの現場で見た絶望と変化』





『夫婦はなぜ壊れるのか カウンセリングの現場で見た絶望と変化』より一部抜粋、再構成してお届けする。なお、プライバシーへの配慮から本文中の名前は全て仮名。

噓の多い夫 GPSを付ける妻

「とにかく夫は噓が多いんです」



幸恵さん（33歳）が言いました。

「細かな噓がすごく多くて。だから私、浮気しているんじゃないかって思って」



隣では夫の浩一さん（32歳）が両手をぎゅっと握りしめて、うつむいています。

「本人は浮気してないって言い続けてますけど、これだけ噓が多いと、もう信じられなくて」

浩一さんの噓は結婚当初からとの事。

「具体的にはどんな噓ですか？」

私が尋ねると、幸恵さんが答えます。

「些細な噓が多いです。午後休暇を取って飲みに行っていたとか。『仕事で遅くなる』って連絡が来たけど、実は趣味のサイクリングに行っていたとか。私、そんな事で怒ったりしないのに」

幸恵さんはそう言った後、「でも、大きな噓もあります」と付け加えました。

「残業と言っていたのに、実は女の子と飲みに行っていた、という事がありました。でも別に同僚の女性と飲みに行ったくらいで怒りません。正直に言ってくれれば。私も同僚の男性と飲みに行く事もあるし」

「それは」

浩一さんが話し始めます。

「相談に乗っていただけで」

「だから正直に言えばいいじゃない。それも1回じゃないし。そうそう、買い物を頼んだ時、いつもと違うお店のレシートだったので、『どうしたの？』って聞いたら、自分の洋服も見に行ってたそうなんですね。でも、『いや、それは』とか言い訳ばかりして、正直に話してくれるまで時間がかかりました。あ、自分で買った物を隠してる事も多いです。洋服とか。言えばいいのに」

確かに、浩一さんの噓は多く、しかもつかなくてもよい噓が多いのは間違いないようです。

夫婦揃った所で浩一さんの本音を聞くのは難しいと思い、それぞれ行う生い立ちの聞き取りの時に、噓の原因について聞く事にしました。

妻が逐一行動を把握しようとする

「どうして噓をつくのか、お聞きしてもいいですか？」

浩一さんのカウンセリングの冒頭、私は尋ねました。

「自分でもよく分からないというか。なんとなく噓をついちゃって、後から自分でも『正直に言えば良かった』と思う事が多いです」

私はさらに尋ねました。

「例えば、午後休暇を取って飲みに行く、というのは、うしろめたさみたいなのはありましたか？」

「それは……少しあったと思います」

浩一さんはそう答えた後、

「妻は結構細かいんです。僕の行動も逐一把握しようとするというか。誰とどこに行っていたとか。怒らないとは言いますけど、だからといって口出ししない訳でもなくて。『それって必要なの？』と聞かれたりする事もあって」

私はさらに尋ねます。

「女性の相談に乗っていた事も、咎められると思いましたか？」

浩一さんは「うーん」と首をかしげながら、

「前に話した時に『それって、なんであなたに相談するの？ 同性に相談すればいいのに』と言われた事があって。また反対されるかな、と」

と説明しました。

なぜ夫はどうでもいい噓までついてしまうのか

「噓をつくのはやめたいとお考えですか？」

私が尋ねると浩一さんは頷きました。

「なんか、無駄に噓をついて責められての繰り返しなので、自分でも直したいとは思っています」

噓の原因をしっかり分析することが鍵となります。浩一さんは東京出身で、一人っ子。私がお父さんについて尋ねると、

「父は商社マンで多忙でした。単身赴任だった時期も何回かあって、父と過ごす事はあまりなかったです」

「では、お母さんと2人で過ごす事が多かったんですね？」

「ええ」

浩一さんは頷きましたが、少し表情が暗くなった気がしました。

「お母さんはどんな性格の方ですか？ 社交的とか、おしゃべりとか、厳しいとか」

私が尋ねると、浩一さんは少し間をおいてから答えました。

「母は……厳しい、というか細かかったです。神経質というのではなく、私の行動について、口うるさかったというか」

「何かと干渉してきた、という感じですか？」

浩一さんは軽く頷き、

「はい。過干渉だったと思います」

と言いました。男性は、親とのエピソードをあまり覚えていない方が多いので、浩一さんのようにはっきりと言うのは、実際にかなりの過干渉だったのかもしれません。

「反発はしなかったんですか？」

「しましたけど……1言えば100返って来るので、面倒くさくなって」

浩一さんによると、携帯も、鞄の中も、部屋の中も母親は常にチェックしていたそうです。

「彼女とか、出来ましたよね？」

浩一さんは苦笑を浮かべ、

「もちろん隠してました。ばれたら大変ですから」

と言います。

「それからも毎回反対されました。結局誰でもダメってことなんですよね」

それを聞いて、私は当然の疑問を口にしました。

「じゃあ、お母さんには隠し事もしていたし、噓をつく事も？」

「しょっちゅうでした」

浩一さんがそう答えたので、

「お母さんとの関係で、噓をつく癖がついてしまったんでしょうね」

私がそう言うと浩一さんはため息をつきながら頷き、

「今、話していてそうだったんだなって思いました」

と言って、もう一度ため息をつきました。

妻と母親が重なってしまう

心理テスト結果からは母親への強い拒否感、葛藤と同時に、母親からどう見られるかを気にする傾向が認められました。おそらく子どもの頃はこの傾向がもっと強かったのだろうと推察されます。

幸恵さんに対する愛情は確かですが、やはり、どう見られるかを気にする傾向と、自己否定感の強さも認められました。

「干渉されるって事は、信じてもらえていないと感じる事につながるので、それが自己否定感となってしまったんですね」

私がそう言うと、浩一さんは、

「いつも母に咎められていたので、『うるさいな』と思う気持ちと、自分はダメな人間だ、という気持ちが混在していた気がします」

そう言ったあと、

「幸恵は、少し母に似ている感じがするんです」

とまたため息をつきました。

「好きだし、尊敬もしているし。でも、『誰と行くの？』『今日はなんで飲みに行く事になったの？』とか聞かれると、ちょっと母の事を思い出すというか」

幸恵さんと母親が重なる。だからちょっとした事でも、怒られる、咎められるという不安を抱いてしまい、つかなくてもいい他愛もない噓をついてしまう。それが浩一さんの噓の原因でした。

文／山脇由貴子

『夫婦はなぜ壊れるのか カウンセリングの現場で見た絶望と変化』 (幻冬舎新書)

山脇由貴子

2025/11/27

1,056円（税込）

232ページ

ISBN：978-4344987944

夫への 妻への不平・不満は実はやり直しの鍵



「幸せな家庭」をあきらめない!



病気の妻にから揚げが食べたいと言う夫。なんでも嘘をつく夫。

家事をやらない妻。実家に尽くし過ぎる妻。

夫も妻も、なぜ、みすみす関係を悪化させるような言動をとってしまうのか。

実はそこには夫婦それぞれが育ってきた家庭環境が影響している。

関心を示されなかった、監視が厳しかった、自分だけ愛されなかった……幼少期の満たされなさを、今のパートナーで補おうとするのだ。

こうした背景を理解し合い、歩み寄ろうと思えれば、夫婦は再スタートできる。

長年多くの夫婦に寄り添ってきたカウンセラーによる救済の書