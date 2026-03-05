これまでの「ハイブリッド車」から“未来の乗り物”を具現化した「EV」に

ホンダは2026年3月5日、新型「INSIGHT（インサイト）」を2026年春より発売すると発表しました。

インサイトは、ホンダ初の量産ハイブリッド車（HEV）として1999年に誕生しました。

【画像】超カッコいい！ これが「8年ぶり全面刷新」のホンダ「新型インサイト」です！ 画像で見る（30枚以上）

車名は英語で「洞察力」「眼識」という意味を持ち、ハイブリッドカーの本格的な普及という「新しい時代の到来を洞察するクルマ」という意味を込めたといいます。

初代は先進的な2ドアパーソナルクーペ、2代目は実用的な5ドアハッチバック、3代目は上質な4ドアセダンと、常に時代のニーズを“洞察”しながらボディスタイルを変えつつ、3世代にわたって進化を続けています。

そして8年ぶりのフルモデルチェンジで登場した新型インサイトは、新たにクロスオーバーSUVスタイルの電気自動車（EV）として、また大きく姿を変えました。

新型インサイトのグランドコンセプトは、「OUTSTANDING IMPACT（アウトスタンディング インパクト）〜存在感際立つ、個性派EV〜」。

存在感を放つ際立つ個性と、圧倒的な心地よさを持つ「個性派EV」を目指して開発されました。

外観は、シャープで伸びやかな造形で力強い躍動感を演出し、街中で自然と視線を集めるデザインを狙ったといいます。

ホンダでは、個性的なボディ骨格にフロントからリアまで一気通貫したシャープなデザインにより、カタマリを前方へ押し出す様な突進感を与えたクロスオーバーSUVとすることで、「未来の乗り物を表現した」と説明します。

室内空間については、ドライバーだけでなく同乗者にとっても快適でリラックスできるパッケージとデザイン、またさまざまな快適装備による上質な空間価値を目指しました。

インテリアデザインの狙いは、包み込むような造形と、空間全体のつながりを意識した「ラウンドデザイン」です。

上質なソフトパッド素材を採用したほか、収納やワイヤレス充電器などの装備で使い勝手を高めながら、室内全体が一体となって心地よく過ごせる空間を追求しています。

パッケージング（空間設計）の面では、どのシートに座っても心地よさを感じられる空間を目指しました。

前席は高いアイポイントにより、見晴らしのよい視界を確保したほか、運転席と助手席を隔てないセンターコンソールの構造とし、前席間のウォークスルーが可能です。

後席は、足元のスペースを大きく確保しながらリクライニング機能を採用し、快適度を高めました。荷室は、日常使いから週末のレジャーまで幅広いシーンに対応できるような大容量を確保しています。

車内の快適装備としては、シートやステアリング、インテリアの各ヒーターの協調動作を可能とする「インテリジェントヒーティングシステム」を搭載します。

後席の乗員有無を自動判別し、空調出力と消費電力の最適化を行うAUTOモードを備え、赤外線を用いた輻射熱を新たに組み合わせることで、従来の温風ヒーターに比べて省電力かつ、静かで乾燥しづらい温暖環境を実現します。

加えて、国内向けホンダ車として初のアロマディフューザー機能とインテリジェントヒーティングシステムを採用しました。アロマディフューザーは6種類の香りが選べます。

また走行性能の面でも、操る喜びや軽快な走りを追求しました。

航続距離500km以上（WLTCモード）を実現し、日常の通勤や買い物から休日のドライブまで幅広いシーンをカバーできる性能を確保します。

※ ※ ※

新型インサイトは、正式発売に先駆け2026年3月19日より先行予約の受付がおこなわれます。

なお価格やグレード展開、詳細なスペックなどについては、今後明らかにされる模様です。