出ましたねー。

出るぞ出るぞと期待されていた、廉価版MacBook「MacBook Neo」が登場しました。いやー、僕、光の速さで予約しちゃいましたよ。

まだ実機は見てませんが、カラフルでお手頃価格で、なんだか持ち歩きたくなっちゃう感じがします。

でも、CPUはiPhone 16 Pro/Pro Maxと同じA18 Pro、メモリは8GBと、パワー的にはMacBook Air/Proにはまったく及びません。普通に使っている分には困らないと思いますが、動画バリバリ編集したり、3DCGやっちゃうぜーみたいなヘビーな用途には向いていないと思います。

MacBook Neoは「学生のためのPC」

では、どんな人に向いているのか。それは学生のみなさんではないでしょうか。Appleの公式ページでも、学生向けの言葉がたくさん並んでいます。

13インチで約1.2kgと、持ち運びしやすいサイズ感。ヘビーな用途は難しいけど、レポート書いたり資料を見たり、インターネットを巡回したりといった、ごく普通の使い方なら特に問題はないでしょう。

だって、MacBookが9万9800円なんですよ。初めてのPC、初めてのMacとして最適ですよね。

しかも、学生さんなら「学生・教職員向けストア」で、さらに安く買えます。そのお値段、8万4800円からとなっています。

学生の方はもちろん、親御さんもちょっと検討してみてはいかがですか？ 多分、MacBook Neoは「ちょうどいい」PCだと思いますよ。

