SixTONES京本大我「第79回トニー賞授賞式」スペシャル・サポーターに決定 “ナビゲーター”井上芳雄＆宮澤エマは6回目のタッグ

SixTONES京本大我「第79回トニー賞授賞式」スペシャル・サポーターに決定 “ナビゲーター”井上芳雄＆宮澤エマは6回目のタッグ