Photo: 奥旅男

脱iPhone。

なんて大げさに言うほどのことではないですけど、2025年11月にスマホをiPhoneからAndroidに乗り換えました。

選んだのはモトローラrazr 50。すでに後継機種も出ていたので一世代前のモデルです。

スペックよりも製品の持つ雰囲気

Photo: 奥旅男

僕は、スマホに関してはスペックよりも製品の持つ雰囲気に関心が向くタイプ。機種変更前まで使っていたiPhone 12 miniが「ホームボタンレスで小さい」さまに惹かれ、発売日に即買いしたのでした。

そのiPhone 12 miniも、さすがにバッテリーがヘタってきてそろそろ買い替えなければという状況に。しかしminiシリーズ以降、個人的に惹かれるiPhoneが現れていないため、今回思い切ってAndroidに乗り換えたというわけです。

2008年のiPhone 3Gに始まり、スマホはiPhone一筋だったので多少不安もありましたが、結論から言うと、とても満足しています。ただ、当然ながらAndroidでは使えないiPhone独自の機能があるので、そのあたりから書いていきます。

以下の点は割り切りが必要

Photo: 奥旅男

僕個人のケースですが、iPhoneからAndroidへの移行に際して以下の点は割り切りが必要でした。

「メッセージ」アプリが使えない

Apple純正の「メッセージ」アプリはAndroidでは使えません。AndroidのSMS/MMSアプリを使ってやり取りはできるもののメッセージ送信にコストがかかるなど使い勝手がよくないので、「メッセージ」でやり取りしていた相手にはLINEに移行してもらいました。

AirDropが使えない

これは不便に感じる人が多いかもしれません。僕はいまのところ他人にファイルを共有したいときはLINEやSlackなどのチャットツールに添付する方法をとっています。

「メモ」がiPadやMacと共有できない

iPhone、iPad、Macで「メモ」アプリをシームレスに使っていたので、それができなくなったのが不便でした。「メモ」をGoogleアカウントで運用すれば、そのアカウントのGmail内「Notes」ラベルで一応データは見られるものの使いづらい。Gmailの「Notes」に対応したメモアプリ、もしくはAndroid、iPad、Macでシームレスに使えるメモアプリがあったら知りたいです（探したけどいいのがなかった）。

とはいえAndroidいい感じです

Photo: 奥旅男

移行する前は「AndroidはOSとしての洗練度も動きの滑らかさもiOSには及ばない」という初期Androidのイメージが自分の中に残っていて、この点は妥協が必要かなと覚悟していたのですが、使用感でいうと今やまったく遜色ないですね。iPhoneで慣れ親しんだ機能がなかったりUIに違いがあったりはするものの、慣れれば問題なしです。

アプリは、iPhoneで使っていたものの中から引き続き使いそうなものを選んでGoogle Playからインストール。メジャーなものはたいていAndroid版もあります。気をつけなければいけないのは移行手続きが必要なアプリ。僕が使っている中では、モバイルSuicaとLINEに移行手続きが必要でした。

小型の携帯電話が好き

Photo: 奥旅男

先でも触れたように、僕は製品の持つ雰囲気に関心が向くタイプ。機種変更にあたってもそこを重視しました。Androidは選択肢が多いので選び甲斐がありますね。

Nothingの製品も面白いと思ったけど、ちょっとサイズが大きかった。僕は小型の携帯電話が好きで、ガラケー時代もノキアNM502i、ソニー・エリクソンPreminiなどを愛用し、AndroidスマホのPalm Phoneも持っていました（そのときのメインはiPhoneで、Palm Phoneはサブというかモノとして持っていただけ）。

Photo: 奥旅男

Androidで小型というと昨今はフリップタイプの折りたたみスマホが候補に挙がります。いろいろ見ていくと、razr 50がセールで7万円以下になっていて「もうこれしかない」という気持ちに。質感良く雰囲気も惹かれる感じ。スペックはほとんど見ておらず、ほんと値段と雰囲気だけで決めました。razr 60 ultraのアルカンターラ仕上げにも惹かれたけど10万円ほど高くなるので今回は見送り。

フリップタイプの折りたたみスマホ

Photo: 奥旅男

ガラケー時代は折りたたみタイプが好きではなかったので、実は折りたたみタイプを使うのは今回が初めて。でもいいですねこれ。

Photo: 奥旅男

コンパクトに収まるのが良いのはもちろん、閉じた状態でも動画視聴、ニュースチェック、メールやメッセージの確認、認証に使うバーコードの表示などができるのは便利。折りたたみ部分の画面の凹みは個人的には気になりません。

Photo: 奥旅男

今後もAndroid？

Photo: 奥旅男

使用感に不満はないしハードの選択肢も多いので今後もAndroidをチョイスする可能性大です。razr 60 ultraのアルカンターラ仕上げが安くなったら乗り換えたいかも。あとNothingが小型のモデルを出したら気になるでしょうね。

一方iPhoneに戻る可能性も、もちろんあります。製品発表のときに「うわぁ欲しい」と思わせてくれるような雰囲気抜群のモデルが出てくれば。

うわさになっている折りたたみiPhoneは期待大ですね。フリップタイプではなくブックタイプのようですが、たたむとiPhone mini、開くとiPad miniくらいの大きさという話。果たしてどのようなモデルになるのか楽しみです。