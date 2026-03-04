£Æ£±³¦¤ÎàÄë²¦á¤¬2100²¯±ß¤òÅê¤¸¤¿¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤ª¶â¤ÇÇã¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡£Æ£±¤Î¸µºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤Ç¡ÖÄë²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥Ð¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¨¥¯¥ì¥¹¥È¥ó»á¡Ê£¹£µ¡Ë¤¬¶ìÀï¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ËÆ±¾ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ö¥Þ¥ë¥«¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤éÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Û¥ó¥À¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï£³ÅÙ¤¢¤Ã¤¿¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¥Þ¥·¥ó¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¡Ç½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ï¤ï¤º¤«£´¼þ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤âÍ½ÄêÄÌ¤ê¤ËÁö¹Ô¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³«ËëÀï¤âËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ÏÎ×¤á¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢Àè¹Ô¤¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢£Æ£±³¦¤Î¡Ö»ÙÇÛ¼Ô¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¨¥¯¥ì¥¹¥È¥ó»á¤Ï¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£Æ£±¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤ª¶â¤ÇÇã¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À®¸ù¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¤ÏÆ±¾ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë»á¤Ï¥«¥Ê¥À½Ð¿È¤Î¼Â¶È²È¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Î¼ÂÉã¡£µ¬ÄêÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤Ë¸þ¤±¤ÆÅ·ºÍ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤È·ÀÌó¤·¡¢¥Û¥ó¥À¤È¤âÄó·È¡¢³Æ¼ï¥Ñ¡¼¥ÄÀ½ºî¤ä¸¦µæ¤Î¤¿¤á¤Î»ÜÀß¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ËÌó£±£°²¯¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£²£±£°£°²¯±ß¡Ë¤Î»ñ¶â¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÏÂç¶â¤òÅê»ñ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¸½¾õ¡£º£µ¨¤Î²¼ÇÏÉ¾¤âÄã¤¯¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤âºÇ²¼°Ì¡Ê£±£±°Ì¡Ë¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¥·¡¼¥º¥óËÜÈÖ¤Ç´¬¤ÊÖ¤»¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£