◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（２７日・マツダスタジアム）２年ぶり２度目となる開幕戦のマウンドに上がった中日の柳裕也投手が、６回６安打１失点で降板した。ベンチでは、井上監督と握手を交わし、抱擁した。２回までは三者凡退の立ち上がり。３回と４回にはいずれも得点圏に走者を背負いながら、無失点で切り抜けた。５回に代打・秋山に左翼へ三塁打を浴び、平川の二ゴロの間に１点を返されたが、６回は３人で料理。最