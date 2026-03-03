Photo: 岡本玄介

PC作業にも使える2Wayで好コスパ。

2月末から暖かくなるとともに、やって来たのがアレルギーをもたらす花粉。鼻にくる方はマスクで対策できますが、眼球は剥き出しの器官なので外出するとすぐカユくなっちゃいます。

目を守るにはメガネやゴーグルなど、アイウェアが最もお手軽でポピュラー。あるとないとじゃ違ってきますからね。

フードが外せてブルーライトも半減

Zoffに花粉用メガネを探しに行ったら、新作「Zoff PROTECT 2WAY PC」がラスイチだったのでゲット。フレームには角ばったウェリントンもありますが、今回は丸みがあるボストンタイプです。花粉メガネは毎年どこもすぐ売り切れるので、ラッキーでした。

Photo: 岡本玄介

最大の特徴はフレームの内側にある、透明のフードが脱着可能なこと。これがあると肌とフレームの間にできる空間を囲むので、花粉の侵入を抑えます。

レンズは度なしで、UVカット率が99.9%以上。紫外線のダメージも抑えますが、ブルーライトカット率が約50%でもあるためPC作業にも使えて1本2役です。

立体的な顔ほどフィット

フード側面は頬骨のカーヴに合わせてエグれているので、彫りが深い顔ほどフィットします。平たい顔族の方は、耳にかける部分ラバーモダンが曲がるので上手く合わせてみましょう。

Photo: 岡本玄介

メガネは20g＋フードが5gと大変軽く、着けているのを忘れるくらい。筆者が持つZoffの古いタイプは33gで段違いの軽さでした。

PC作業で1年中使える

「Zoff PROTECT 2WAY PC」の価格は8,800円。室内や春以外はフードを取れば、PC用に使えるので好コスパ。でもフードなくさないよう、ケースの中にでもしまっておきましょうね。

Source: Zoff (1, 2)