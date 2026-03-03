ポラロイドカメラが今 アツい！

2026年2月26日〜3月1日にパシフィコ横浜（横浜市西区）で開催された写真・映像の総合展示会「CP+ 2026」会場には、国内外の大手カメラ・撮影機器メーカーが多数出展し、自慢の新製品を展示していました。

来場者の注目を集めるのは当然ながら最新のデジタルカメラ機器ですが、それ以外にも面白い製品や展示がたくさんありました。今回はそんな展示品を紹介していきましょう。

撮影してその場で現像した写真が出てくるインスタントカメラ。それを世界で初めて実用化したポラロイド社が今年のCP+に出展し、同社のインスタントカメラを展示していました。

デジタルカメラが全盛となった現在では、プリントされた写真が出てくるポラロイドカメラは、クラシックで大昔のカメラというイメージがあります。しかし、富士フイルムのinstax（チェキ）が世界的にヒットしており、ポラロイド社も新製品のカメラを販売しています。

新型モデル「Polaroid Now+ Generation 3」は、2レンズによるオートフォーカスやBluetoothによりアプリ連動といった新機能も用意されているとのこと。この他にもハイエンドインスタントカメラ「Polaroid I-2」のデモンストレーションも実施されていました。

同社のスタッフによると、アナログなポラロイドカメラは近年需要も大きくなり、ポラロイド社ではフィルム工場の拡張と増産体制の構築が進められているそうです。

カメラへ簡単に接続！ 誰でも使えるデジタルマイク

ミラーレスカメラの「LUMIX（ルミックス）」ブランドを展開するパナソニックは、同社のフルサイズカメラやマイクロフォーサーズのミラーレスカメラに対応したデジタルガンマイクロホンの新製品、「DMW-DMS1」（2026年3月中旬発売予定）を展示しました。

同製品はカメラ本体のホットシューを介して接続し、カメラ本体からの電源供給とデジタル音声入力が可能です。また、新開発の大口径10mmマイクアレイによってクリアで臨場感ある録音を実現しています。



パナソニックブースに展示されていた「DMW-DMS1」。新開発の大口径10mmマイクアレイが上部に備わる（布留川司撮影）



特に注目のポイントは32bitフロート録音によって音声録音レベル調整がなくても大音量での音の歪みを抑えていること、さらに6つの指向性モードも本体側の分かりやすいボタン設定で切り替えることができ、失敗のない録音環境を実現していることです。

これによって音関係での設定ミスや収録ミスを極力減らし、アマチュアからプロユースまで理想的な録音機材となっています。また、オール・イン・ワンのマイクロホンでありながら、本体サイズは小さく重量もわずか100gとなっています。

ルミックスブランドのカメラは、写真と動画撮影の両方で人気のある機種ですが、実は動画撮影機としての需要も多く、新しいマイクロホンを開発したのもその証明でしょう。

カメラの精細な内部構造をアピールするデモンストレーション

オリンパスの映像事業を継承し、現在はOMデジタルソリューションズが展開する「OM SYSTEM」ブランドのブースでは、ただカメラを展示するのではなく、同社のカメラの内部構造が分かるユニークな展示で技術力の高さをアピールしていました。

ブースで目を引いたのは、特別に改造されたマイクロフォーサーズのフラッグシップ機「OM-1 Mark II」と望遠レンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO」による、精緻なメカニズムのデモンストレーションです。

内部構造を露出させた実機の横には、ボディーとレンズそれぞれの手ブレ補正ユニット、さらにフォーカスや絞りの駆動ユニットが独立したパーツとして並べられていました。



「OM SYSTEM」ブランドのブースでは、手ぶれ補正を支える心臓部のユニットなどが展示されていた（布留川司撮影）



カメラ本体の操作に連動して、これらの精密パーツがリアルタイムに駆動する様子は圧巻で、現代のデジタルカメラがいかに複雑かつ高精度な制御を行っているかを視覚的に伝えていました。

この内部構造が分かるカメラは展示会向けに社内で特別に作られたもので、世界に2台しかないカメラだといいます。

今年のCP+2026は、アナログ回帰・動画音響の進化・内部メカの可視化という3つのトレンドが同時に存在し、スマートフォン以後のカメラ市場が“新しい価値”を模索していることを象徴していました。