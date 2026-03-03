ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアの「りくりゅう」こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝の三浦が２日、生まれ故郷である宝塚市役所を表敬訪問。故郷に戻っての意外な行動が明らかになった。

帰ってきた当日は時差ぼけの影響で眠っていたという三浦。ただ「次の日には一人で大好きな宝塚駅の（商業施設）ソリオを散策しましたね」と意外な行動を明かした。いろんなコスメを堪能するために、商業施設を回ったといい「宝塚駅いけば会えるかも」と笑った。

会見では宝塚市の話題になり、給食は「きなこ揚げパンとみかんゼリー、カレーが好きでした」という思い出話を披露。「気が抜けるのでシーズン中は帰ってこない方がいいかも」と語るほど地元愛に溢れている。

今後については「コーチや木原選手とも話し合っていないし、今はメダルの余韻に浸っている状態なので分かりません」としつつ、将来的には「国内ではペアの指導者がいないので、そこ（の不便さ）をなくしたい。木原選手と、地方に出向いてトライアウトしていきたい」という夢も口にしていた。