黒板とノートに向かう教室の風景に、生成ＡＩという新しい相棒が加わりつつある。だが、その存在を最も身近に感じているはずの子どもたちは、決して無条件に頼ろうとしているわけではない。小・中・高等学校向け教科書を発行する光村図書出版株式会社は、小学生３４７人、中学生１７１人の計５１８人を対象に、生成ＡＩの使用実態を調査した（２０２６年１月７日〜９日実施）。

学校の授業で生成ＡＩを「使ったことがある」と答えたのは２５．５％にとどまった一方、日常生活では３５．９％と１０．４ポイント高い結果に。中学生では日常利用が４５．６％と約半数に達した。利用サービスは「ＣｈａｔＧＰＴ」が約８割で突出し、２位の「Ｇｏｏｇｌｅ Ｇｅｍｉｎｉ」は約３割だった。

学習目的では「好きなことやわからないことを調べる」が学校・家庭ともに約７割で最多。家庭では「雑談」（１９．０％）や「悩み相談」（１８．４％）も一定数みられた。一方で、「生成ＡＩがあれば勉強は不要になるか」との問いには４５．８％が「そう思わない」と回答し、「そう思う」（２０．１％）を大きく上回った。さらに、ＡＩより人と一緒にしたいことの１位は「雑談」（４４．２％）。子どもたちはＡＩを使いこなしながらも、人との関わりや学びの価値を見据えている姿が浮かび上がった。