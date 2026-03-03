イモトアヤコ、「家が崩壊する」まさかの占い結果にあ然 家庭と仕事の両立に悩む日々を吐露
タレントのイモトアヤコ（40）が1日深夜放送のフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜 深0：55）に出演。衝撃の占い結果に「ちょっと待って…」とツッコむ場面があった。
【写真】「お2人ともかわいい」“鯛”がのったバースデーケーキを前に笑顔でピースするイモトアヤコ＆北川景子
イモトは2019年11月、日本テレビ系バラエティー『世界の果てまでイッテQ！』のディレクターを務める石崎史郎氏と結婚。22年1月に第1子長男を出産するなど、仕事と育児の日々を送っている。
この日の占った木下レオン氏がそんなイモトを「感情の起伏が激しい」と指摘。これにはイモトも納得の表情を浮かべたが、木下氏は続けて「2026年、家が崩壊するって（占いで）出てます」と忠告した。
木下氏はイモトは「20年周期で大きく環境が変わる」性質を持っているといい、「2026年も考え方が変わる」と指摘し、「家庭と仕事の両立に悩む」と伝えた。イモトも「そうですね」と語ると、「海外ロケとかも定期的にってなると、その間私は一緒にはいられないわけで。みたいなところでの葛藤」と吐露した。
これに木下氏は"崩壊”のきっかけとして「家でトラブルが起きるんだけど、どこから出てくるかっていうと、イモトさんが家の中で、感情の起伏が激しい。すごくピリピリ感を出す。言ったらダメな一言を旦那に言う。家に自分のキツさを持って帰りすぎてしまうという」と語り、イモトも「超怖くないですか？ 恐ろしい占いですね」とあ然とした。
