

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した百田汐里





3月2日（月）発売『週刊プレイボーイ11号』のグラビアに登場した百田汐里（ももた・しおり）。「制コレ24」メンバーに選出された逸材もこの春で高校を卒業する。見納めとなる制服姿をはじめ、大人びたスタイルに反したあどけない笑顔、そんな今しか見られない狭間の姿を撮ってきた。

【写真】百田汐里の大人びたスタイル

＊ ＊ ＊

【最近始めたゴルフ。その衝撃のスコアに驚愕】

――今回が単独では初誌面でした。撮影はいかがでしたか？

百田 いつもはしっかりメイクしていただくことが多いんですけど、今回はこれまでで一番ナチュラル。素の私が写っていて、大満足です！

――撮影のために何か取り組んだことはありますか？

百田 撮影の3日前から塩分抜きダイエットをしました。鶏の胸肉は味をつけずに食べたり、ご飯ものりだけで食べたりしました。

――無味の鶏胸肉はストイックですね。

百田 素材の味がするからけっこう好きなんです！ 普段撮影がないときもそうやって食べたりしています。

――気に入っている写真はありますか？

百田 これまでの撮影で和室を使ったことがあんまりなかったので、和室で撮った写真がお気に入りです。実家にも和室があるので、落ち着きました（笑）。あとターコイズ色の水着を着て海で撮った写真も。

――海がお好きなんですよね。

百田 夏は毎週海に遊びに行くくらい好きです！ 家族がすごく仲が良くて皆で一緒に行ったり、お父さんとふたりで行くことも多いです。

――海では何をして遊ぶんですか？

百田 ジェットスキーに乗ったりします。私、こう見えてジェットコースターとかの絶叫系が好きなんです。

――そんな百田さんはこの春高校を卒業。高校生活を振り返ってみていかがですか？

百田 入学当初は「友達とかいらんわ！」って周りに壁をつくってしまって......。

というのも、私って中学校まではすごくふざけたり、うるさいって言われるタイプだったんです。でも、高校入学のタイミングで出た恋愛リアリティショーの中ですごくおとなしく映っていて。実際は初めての番組でどうしたらいいのかわからなかっただけなんですけど（笑）。

周りのみんなはそれが本当の私だと思っているから、勝手に「そのイメージを崩したくない」って思ってしまって。でもそんなときにも友達が遊びに誘ってくれたりして、だんだん楽しくなって、なんで壁つくってたんやろって（笑）。そんなことも含めてめっちゃ充実していました！

――一番の思い出はなんですか？

百田 文化祭です。3年生のときに出し物でかき氷屋をやって、私は売り子をやったんですけど、下級生のコがたくさん買いに来てくれて、最高の思い出です！

――高校生活に点数をつけるとしたら？

百田 1000点です！ もう高校生でやり残したことはないってくらい楽しみました。芸能との両立も大変ではあったんですけど、仕事で早退するときとかに私が「ちょっと仕事行ってくるわ！」とか冗談で言うと「イキんなよ！」みたいに突っ込んでくれて（笑）。すごくいい友達に恵まれました。

――ではこれから挑戦したいことはありますか？

百田 ゴルフです！ お父さんに一緒にやろうって誘われて始めたんですけど、ハマってしまいました。でもコースって練習場と違って地面が平らじゃないから難しくて......。

――スコアはどのくらいでした？

百田 最初に行ったときは168です......。お父さんに「何回打ってんねん」って怒られました（笑）。

――そこから上達しました？

百田 直近だと180でした（笑）。でもドライバーがうまくいかなかったとかじゃなくて、バンカーにはまっちゃったんです！ 今年はもっともっと頑張って100切りを目指します！

――今後の目標を教えてください。

百田 女優としてたくさんのことに挑戦して、いろいろな面を見せていけたらと思ってます。ぜひこれからも見守ってくださるとうれしいです！

スタイリング／佐賀愛衣 ヘア＆メイク／筑波成美

●百田汐里（ももた・しおり）

2007年8月19日生まれ 大阪府出身 身長168cm

特技＝キックボクシング

趣味＝マリンスポーツ

○ABEMAの人気番組『今日、好きになりました。』への出演で人気を集め、「制コレ24」のメンバーにも選出。東京オートサロンイメージガール「A-class」の2026年度メンバーにも選ばれ、活動の幅が広がっている。

公式Instagram【@shiori_08.19】

公式X【@shiori819】

公式TikTok【@shiorinrin819】

撮影／青山裕企