　インテル・マイアミに所属するアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ(38)が2ゴールを記録し、チームを4-2の逆転勝利へと導いた。

　1日に開催されたメジャーリーグサッカー(MSL)第2節でインテル・マイアミはオーランド・シティのホームに乗り込んだ。前半24分までに2点を先行される苦しい展開となりながらも、後半4分に1点を返すと、12分にメッシの左足がゴールを生み出す。

　PA手前で味方からパスを受けると、複数の相手選手にケアされながらもボールを持ち出してシュートコースを生み出す。左足から放たれたシュートは鮮やかにネットを揺らして同点ゴールが生まれた。

　さらに40分にMFテラスコ・セゴビアの得点で勝ち越すと、45分に再びメッシが魅せる。PA手前で得たFKを直接狙うと、壁の横を巻いた低い弾道のシュートはワンバウンドしながらゴールマウスに吸い込まれ、ダメ押しとなるゴールを記録した。

　メッシの活躍もあり、4-2の逆転勝利を収めたインテル・マイアミは開幕2試合目にして今季初白星を獲得している。