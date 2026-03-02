38歳メッシが鮮やかな2ゴール!! インテル・マイアミを逆転勝利へと導く
インテル・マイアミに所属するアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ(38)が2ゴールを記録し、チームを4-2の逆転勝利へと導いた。
1日に開催されたメジャーリーグサッカー(MSL)第2節でインテル・マイアミはオーランド・シティのホームに乗り込んだ。前半24分までに2点を先行される苦しい展開となりながらも、後半4分に1点を返すと、12分にメッシの左足がゴールを生み出す。
PA手前で味方からパスを受けると、複数の相手選手にケアされながらもボールを持ち出してシュートコースを生み出す。左足から放たれたシュートは鮮やかにネットを揺らして同点ゴールが生まれた。
さらに40分にMFテラスコ・セゴビアの得点で勝ち越すと、45分に再びメッシが魅せる。PA手前で得たFKを直接狙うと、壁の横を巻いた低い弾道のシュートはワンバウンドしながらゴールマウスに吸い込まれ、ダメ押しとなるゴールを記録した。
メッシの活躍もあり、4-2の逆転勝利を収めたインテル・マイアミは開幕2試合目にして今季初白星を獲得している。
