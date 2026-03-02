カーライフにおける節約意識が高いのはどの都道府県なのでしょうか。アクサ損害保険株式会社（東京都台東区）が実施した「47都道府県 ドライバー節約意識調査2026」によると、「ガソリン代」の節約意識が高い都道府県は「山形県」、「自動車保険料」の節約意識では「岩手県」がそれぞれ1位となりました。



【表】都道府県別・カーライフにおける節約意識度ランキング

調査は、自家用車保有者で月に1回以上運転する全国の20歳〜69歳の男女4700人（各都道府県 男女×年代均等）を対象として、2025年12月にインターネットで実施されました。



「カーライフにおける節約意識度の自己評価」を「全く意識していない：0点〜非常に強く意識している：100点」として聞いたところ、「自動車購入費の節約」の平均は51.0点となりました。



その他の項目でも同様の傾向がみられ、「ガソリン代（EVの場合は充電代）の節約」の平均は55.0点、「ドライブ費用の節約」は平均50.4点、「車検・メンテナンス費用の節約」は平均50.0点、「自動車保険料の節約」は平均48.4点という結果になりました。



それぞれの項目について年代別にみると、自己評価の平均が最も高くなったのは、「自動車購入費の節約」では50代（52.9点）、「ガソリン代の節約」では60代（56.0点）、「ドライブ費用の節約」では20代（54.0点）、「車検・メンテナンス費用の節約」でも20代（51.6点）、「自動車保険料の節約」では50代（48.9点）でした。



それぞれの項目について自己評価の平均を都道府県別にみると、「自動車購入費の節約」では1位「沖縄県」（58.7点）、2位「長野県」（56.9点）、3位「群馬県」（56.4点）がTOP3となりました。



「ガソリン代の節約」では1位「山形県」（62.0点）、2位「沖縄県」（61.2点）、3位「長野県」（60.8点）、「ドライブ費用の節約」では同率1位「山形県」「沖縄県」（いずれも54.7点）、3位「青森県」（54.6点）がTOP3に。



「車検・メンテナンス費用の節約」では1位「沖縄県」（55.0点）、同率2位「山形県」「福井県」（いずれも54.6点）、「自動車保険料の節約」では1位「岩手県」（55.5点）、2位「山形県」（54.7点）、3位「青森県」（53.9点）がTOP3となりました。



また、5項目の点数を合計した総合点（各項目100点満点の計500点満点）を都道府県別にランキング化したところ、1位「沖縄県」（282.9点）、2位「山形県」（282.2点）、3位「岩手県」（273.9点）、4位「青森県」（272.7点）、5位「滋賀県」（272.6点）がTOP5となりました。



【出典】

▽アクサ損害保険株式会社