【Amazon 新生活セール】オークリーやマムートなどのバックパックが特別価格に
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、2026年3月3日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
今回は、セール対象商品の中からオークリーやマムートなどのバックパックやビジネスバッグをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
→「Amazon 新生活セール」はこちら
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
40Lの大容量でPC収納あり。OAKLEY（オークリー）のバックパック
軽量で通気性抜群。MAMMUT（マムート）の「Lithium 20」
15インチPCも収納可能。「UNDER ARMOUR」のバックパック
フロントポケットはシューズ収納可。ミズノのバックパック
男女問わず人気。軽くて大きすぎない22Lサイズ
高い人気を誇るTHE NORTH FACEの代表的デイパック
肩掛けもできる、サンワダイレクトのビジネスバッグ
[サンワダイレクト] ビジネスバッグ 就活 バッグ メンズ 自立 A4 撥水 ブリーフケース ブラック 200-BAG210BK
小物を分けて収納できる。UNDER ARMOURの外部ポケット付きバッグ
サンワダイレクトの3WAYビジネスバッグ
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります