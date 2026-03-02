【Amazon 新生活セール】オークリーやマムートなどのバックパックが特別価格に
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、2026年3月3日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、セール対象商品の中からオークリーやマムートなどのバックパックやビジネスバッグをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

40Lの大容量でPC収納あり。OAKLEY（オークリー）のバックパック


OAKLEY(オークリー)

[オークリー] バックパック ENHANCE BACKPACK XL 9.0 FOS901980 ENHANCE BACKPACK XL 9.0, (081) BLACK/BLACK, U

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



軽量で通気性抜群。MAMMUT（マムート）の「Lithium 20」


MAMMUT(マムート)

[マムート] リチウム 20 / Lithium 20 バックパック 2530-03172 sapphire-black [マムート] リチウム 20 / Lithium 20 バックパック 2530-03172 black

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



15インチPCも収納可能。「UNDER ARMOUR」のバックパック


UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)

[アンダーアーマー] トレーニングバッグ UAアンディナイアブルバックパック3.0 メンズ (アンダーアーマー)UNDER ARMOUR アンディナイアブル3.0 バックパック(バックパック/UNISEX)[1294721] 001 BLK/BLK/STL

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



フロントポケットはシューズ収納可。ミズノのバックパック


MIZUNO(ミズノ)

[ミズノ] バックパック チームバックパック 40-5 リュックサック 大容量 スポーツ用 ユニセックス 部活 通学 シューズ収納 PCポケット 再帰反射 33JD3102 [ミズノ] バックパック チームバックパック 40-5 リュックサック 大容量 スポーツ用 ユニセックス 部活 通学 シューズ収納 PCポケット 再帰反射 33JD3102 ブラック

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



男女問わず人気。軽くて大きすぎない22Lサイズ


Forecast(フォーキャスト)

[フォーキャスト] リュック バックパック 通勤 通学 作業 旅行 バックパック 22L 9102 [フォーキャスト] バックパック リュックサック 22L ブラック

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



高い人気を誇るTHE NORTH FACEの代表的デイパック


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザノースフェイス] リュック BC Fuse Box II BCヒューズボックス2 NM82255 ユニセックス [ザ・ノース・フェイス] BC Fuse Box 2 TNFブラック/TNFホワイト ONESIZE

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



肩掛けもできる、サンワダイレクトのビジネスバッグ


サンワダイレクト

[サンワダイレクト] ビジネスバッグ 就活 バッグ メンズ 自立 A4 撥水 ブリーフケース ブラック 200-BAG210BK

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



小物を分けて収納できる。UNDER ARMOURの外部ポケット付きバッグ


UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)

[アンダーアーマー] UA Cart BagBlack ONESIZE

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



サンワダイレクトの3WAYビジネスバッグ


サンワダイレクト

サンワダイレクト 3WAYビジネスバッグ マチ拡張機能・鍵付き 20L 15.6 型ワイド対応 200-BAG048

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のセール予定商品


PUMA(プーマ)

[プーマ] TEAMGOAL 23 ジムサック 076853 メンズ 76853 24年春夏カラー [プーマ] teamGOAL ジムサック 090240 イグナイトブルー/プーマ ブラック(02) One size

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


adidas(アディダス)

アディダス ダッフルバッグ イーピーエス ダッフルバッグ 75 ユニセックス大人 JMT65 ブラック

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


adidas(アディダス)

アディダス ダッフルバッグ イーピーエス ダッフルバッグ 35 ユニセックス大人 IKK25 ブラック

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


adidas(アディダス)

アディダス シューズケース イーピーエス シューズサック ユニセックス大人 CU433 アディダス シューズケース イーピーエス シューズサック ユニセックス大人 CU433 ブラック (KE5218)

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
