全域パワーアップで扱いやすさ向上！

カワサキモータースジャパンは、2026年2月28日に新型モデル「Z500」を発売します。

同社の「Zシリーズ」に新たに加わるZ500は、「LIGHT、FUN、EASY」という開発思想のもと、軽快な操縦性と日常での使いやすさ、そして洗練されたデザインを一つに融合させた次世代のスーパーネイキッドモデルです。

心臓部には、Z400のエンジンをベースに排気量を53cc拡大した451ccの並列2気筒エンジンを搭載しており、最大出力は35kW（48PS）から39kW（53PS）へとパワーアップ。全域にわたって性能が向上しました。

特筆すべきは低中回転域でのトルク特性の強化で、市街地走行で頻繁に使用する回転範囲での扱いやすさと、停止状態からの力強い加速性能を両立。排気量増加に伴い、バランサーシャフトの見直しやクラッチ容量の拡大といった細やかなチューニングも実施されました。

車体構成では、250ccクラスをベースとした軽量でスリムなトレリスフレームを採用し、高い剛性と耐久性を確保。ショートホイールベースとロングスイングアームを組み合わせたスーパースポーツ譲りのレイアウトにより、機敏なハンドリング特性を実現しました。前後のサスペンションは、向上したパワーと1kg増加した車重（167kg）に最適化されたセッティングが施され、制動時や加速時の車体姿勢を安定して制御できます。

ライディングポジションは多様な体格のライダーに適応するリラックスした設定となっており、幅広なハンドルバーがダイナミックな操縦をアシストするとともに、低速域での取り回し性も向上。シートには低反発ウレタンを採用し、快適な座り心地を提供します。

外観デザインには、Zシリーズ共通のデザインフィロソフィー「Sugomi」が反映されており、獲物を狙う猛獣が身をかがめるようなクラウチングスタンス、低く構えたフロントマスク、シャープに跳ね上がったテールセクションにより、ひと目でカワサキのスーパーネイキッドと分かる独特のシルエットを構築。引き締まった力強いボディラインが、優秀な走行性能を表現しています。

装備面では、同社のハイブリッドバイク「Z7 Hybrid」や「Z900」にも採用されているトリプルLEDヘッドライトを装着し、テールライトにもLEDを使用することで先進的な外観を演出。ミラーステーにはトラス構造を採用することで振動を抑制し、後方視界の向上を図っています。

メーターパネルには、ハイコントラストのフルLCDメーターを搭載し、カワサキオリジナルフォントによるバースタイルタコメーターやギアポジションインジケーターなどを備えることで、走行中の優れた視認性を確保しています。さらに、スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」との連携機能を備え、ナビゲーション機能や音声コマンドの活用が可能です。

安全面では、ニッシン製の小型軽量ABSコントロールユニットを標準することで、精密な制御を実現しています。

車体色は「メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックフラットスパークブラック」の単色設定で、車両価格（消費税込）は84万7000円に設定されています。