水上恒司、一般女性との結婚発表 お相手の妊娠も報告
【モデルプレス＝2026/02/28】俳優の水上恒司（26）が28日、所属事務所の公式サイトを通じ、結婚を発表した。
同サイトでは「この度、俳優・水上恒司が結婚いたしましたこと、また新たな生命を授かりましたことをご報告申し上げます」と発表。また、女性週刊誌「女性自身」（光文社）が同日、水上の結婚に関する情報を報道していたことに触れ「本件に関する正式な情報は弊社よりお知らせするものが全てとなります。憶測による報道はお控えいただけますよう、強くお願い申し上げます」と伝えた。さらに「また、お相手は一般の方となりますので、取材等はお控えいただけますと幸いです」と呼びかけている。
ご報告
日頃より水上恒司へ温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。
この度、俳優・水上恒司が結婚いたしましたこと、また新たな生命を授かりましたことをご報告申し上げます。
なお、本件に関する正式な情報は弊社よりお知らせするものが全てとなります。
憶測による報道はお控えいただけますよう、強くお願い申し上げます。
また、お相手は一般の方となりますので、取材等はお控えいただけますと幸いです。
引き続き水上恒司をしっかりとサポートしてまいりますので、
変わらぬご支援のほど、よろしくお願いいたします
1999年5月12日生まれ、福岡県出身。2018年、オーディションを経て新人ながら主演の相手役という異例の抜擢を受け、TBS系連続ドラマ「中学聖日記」で俳優デビュー。主な出演作は、ドラマ「MIU404」（2020年／TBS系）、「真夏のシンデレラ」（2023／フジテレビ系）、「ブギウギ」（2023〜2024／NHK）、「ブルーモーメント」（2024／フジテレビ系）、映画「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」（2023）、「八犬伝」（2024）、「火喰鳥を、喰う」（2025）など。待機作として映画「TOKYO BURST-犯罪都市-」（2026年5月29日公開予定）が控えている。（modelpress編集部）
