『Mステ』でHANAが新曲「ALL IN」をテレビ初披露！「かましていきたいと思います！」（MAHINA）

2月27日21時よりテレビ朝日にて『ミュージックステーション』が放送される。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

AI「ラッキーアイラブユー」

アンジェラ・アキ「手紙 ～拝啓 十五の君へ～」「Forgiveness」

Aぇ! group「Fashion Killa♡」

m-flo「come again」

斉藤和義「やさしくなりたい」「鏡よ鏡」

sumika「Honto」

HANA「ALL IN」

M!LK「好きすぎて滅！」

■HANAが初めてメンバー全員で作詞・作曲に挑んだ「ALL IN」

HANAが初めてメンバー全員で作詞・作曲した楽曲「ALL IN」をテレビ初披露。

2月25日にCDリリースされた1stアルバム『HANA』の収録曲である同曲は、ギターサウンドを基調とした挑戦的な楽曲で、HANAらしい力強さ、クールさが全面に詰め込まれた、あらたな代表曲となりそうな一曲。

最新曲の披露に「初パフォーマンスなので、ダンスも歌も全部に注目してほしい」とMOMOKA。JISOOは「初のヘッドセットパフォーマンスも注目」、NAOKOは「THE バイブスアゲ↑が感じられるところがお気に入りです！ 特にサビは今まででいちばんキャッチーで、コレオも本当に体力勝負なものとなりました！」と見どころを語っている。

プロデューサーでもあるちゃんみなから「アルバムのタイトル曲はみんなで制作に挑戦してほしい」と言われ、メンバー全員での作詞・作曲に挑んだという「ALL IN」。CHIKAは「もともとクリエイティブにも挑戦したかったのでうれしかった」と話し、YURIも「みんなで横に並びながらリリックを書いたり、ブースに入ったときにいいフロウが出たらみんなで盛り上がる感じが、すごく楽しかったです」と楽曲制作を振り返った。

『Mステ』でのテレビ初披露に向け、「私たちが楽しんでいることが視聴者の皆さんにも伝わればいいなと思います！」とKOHARU。MAHINAも「コレオ初披露なのでかましていきたいと思います！ 私たちの感謝や想いが伝わったらうれしいです」と意気込みを語っている。

■斉藤和義は松嶋菜々子主演ドラマの主題歌2曲を披露！ 松嶋から応援コメントも

斉藤和義は、松嶋菜々子主演の木曜ドラマ『おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―』の主題歌「鏡よ鏡」をテレビ初披露。なんと松嶋からの応援コメントVTRも到着する。

「鏡よ鏡」について「書き下ろしのお話をいただき、“正直者が馬鹿を見ない”という世界観を曲に表現しました。ドラマには今の時代に必要な大切なメッセージが隠れており、その想いを楽曲やパフォーマンスで伝えたいです」と斉藤。実は「鏡よ鏡」のMVには、同日にM!LKとして出演する佐野勇斗も出演しており、『Mステ』スタジオでの共演にも注目が集まる。

さらに斉藤は、2011年に放送された松嶋の大ヒットドラマ『家政婦のミタ』の主題歌だった「やさしくなりたい」を8年ぶりに披露。同曲については「いろいろなものを失った人たちが再生していくお話だと知って、それを意識してこの曲を書きました。シリアスな場面も多いドラマだったので、歌が少しでも救いの要素になればいいなと思いました」と振り返っている。

■その他にも注目の出演者が続々

Aぇ! groupは、2ndアルバム『Runway』のサブリード曲「Fashion Killa♡」を、sumikaは2月27日に公開となった『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』主題歌「Honto」をテレビ初披露。

さらに、アンジェラ・アキは「手紙 ～拝啓 十五の君へ～」を12年ぶりに披露。6年ぶりの出演となるm-floは、充電期間前最後の『Mステ』出演で、2001年リリースの名曲「come again」をパフォーマンスする。

