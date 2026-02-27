サトシ役・松本梨香が「ポケモン 赤」初ゲーム実況　ヒトカゲたちとの思い出に涙腺崩壊

1996年2月27日に発売された、シリーズ初代となるゲームボーイ用ソフト「ポケットモンスター 赤・緑」。その発売から30周年を迎えた記念すべき節目に、サプライズ企画が始動しました。

なんとアニメ版で主人公「サトシ」役を長きにわたって務めた声優の松本梨香さんが、満を持して初めてのポケモンゲーム実況に挑戦。自身のYouTubeチャンネルにプレイ動画をアップし、ファンから大きな反響が寄せられています。

■ 冒頭から懐かしさに笑顔がこぼれる松本さん

前日に自身のXで行った予告投稿から、すでにファンの期待値は最高潮に。ある意味では「ご本人登場」とも言える今回の実況動画は、冒頭から見どころ満載です。

「ポケットモンスター懐かしいね」とゲームを起動した松本さんは、オーキド博士の登場にニコニコと笑顔が止まりません。

プレイヤーの名前を決めるシーンでは「サトシもあるじゃん」と反応しつつも、自身の名前にちなんで「リカリー」と命名。ライバルの名前には、もちろん「シゲル」を選択し、「いよいよこれから君の物語の始まりだ」というオーキド博士の言葉を噛み締めていました。

■ 初代御三家との再会に思わず涙

そして動画の最大の見どころは、やはり最初のポケモンを選ぶシーンです。

ヒトカゲ、ゼニガメ、フシギダネのモンスターボールを一つひとつ確認しながら、「フシギダネいいやつだよなあ。誇り高く生きてるんですよ、この子は」と、アニメでの思い出を振り返るように優しく声をかける松本さん。

そのうちに感極まったのか、「なんだか懐かしくてさ、ちょっとやばい」と声をつまらせ、「いや、なんか懐かしすぎて泣ける。30年だもんな」と思わず涙をこぼす場面も。

このシーンには、見ているこちらも胸が熱くなり、思わずもらい泣きしてしまった視聴者も多かったようです。

「ピカチュウはいないんだね」と少し寂しそうにしながらも、松本さんは「キミにきめた！」のお馴染みのセリフとともにヒトカゲを選択。その後、すぐにライバルのシゲル（ゼニガメ）と初めてのポケモンバトルを行い、いざ冒険の旅へ！というところで、約9分半の動画は終了しました。

■ これからもポケモンで繋がって笑顔に

動画公開後、松本さんは自身のXを更新。「ポケモン30周年をみんなと祝うことができて、こんなに嬉しいことはないよ」「これからも、みんながポケモンで繋がって、笑顔まんまるで過ごせるように願っています♪」とファンへの感謝を綴っています。

第2弾の公開時期については今のところ未定ですが、トキワの森でのピカチュウとの出会いなど、今後の冒険がどうなっていくのか期待が高まります。松本梨香さんの初めてのゲーム実況、早く続きが見たいものです。

