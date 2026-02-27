【鈴木 貴博】「中国とEV」がトランプの狙いだった…！脱炭素の「最終防衛線」を後退させるアメリカの「現状変更」、そのヤバすぎる中身

トランプの「ディール（交渉）」が狙う未来

2050年のカーボンニュートラルという至上命題を前に、なぜトランプ氏は石油増産を叫ぶのでしょうか。

前編『トランプ政策で「中国EVは絶望の淵」へ…！ なぜアメリカは時代に逆行して石油を掘るのか？その過激な言動に隠された「対中戦略」の核心』で見て来たように、その背景には、これまでのグローバル社会の常識を覆す「力の政治」の台頭があります。

アメリカと欧州が敵対しかねない新秩序の正体とは。世界を支配する「新しいルール」の正体に迫りつつ、「なぜトランプ大統領は、地球温暖化でも石油を掘って掘りまくるのか？」の疑問に答えていきます。

前編で述べた通り、トランプ氏の核心は「米国産業の徹底保護」にあります。

自由貿易下で繁栄したIT・金融の影で、衰退を余儀なくされた製造業と農業。その「持たざる半分」の代弁者として、彼は保護主義へと舵を切りました。

懸念されるのは、1930年代の大恐慌後と同様の「国際不均衡」の再来です。歴史が教える通り、保護主義は往々にして大戦への導火線となります。世界は今、まさにその危険な分岐点に立っているのです。

そして、第二のポイントは、トランプ大統領がよく口にする「ディール（交渉）」という言葉から見えてきますが、このキーワードは何を意味するのでしょうか。

利害を意識する「ビジネスマン」

トランプ大統領はビジネスマン出身で、この点では他の政治家とは大きく考え方が異なります。

トランプ大統領以外の多くの政治家はイデオロギーを大切にします。

そしてそのイデオロギーを掲げて異なるイデオロギーを持つ政敵と戦います。

その基本思想の根っこには「私のイデオロギーは正しく、あなたのイデオロギーは間違っている。だから私の考えを受け入れなさい」というスタンスが垣間見られます。

トランプ大統領はビジネスの経験が長いからでしょう、こういったイデオロギーの違う人とは根本的にはわかりあえないことを理解しています。

そこでディールを武器に交渉します。ロシアや中国をイメージするとこの話はわかりやすいかもしれません。ロシアが国際ルールを破ってウクライナに軍事侵攻した件です。背景にはウクライナがNATOに入ると困るという事情があります。

通常の政治家なら、

「そういった武力侵攻は国際ルール的に正しくない。世界各国が国際法を守っていくというイデオロギーは国際秩序として重要だ。だからロシアは国際秩序を守りなさい」

と主張するわけです。

でも仮にロシアが、

「ロシアの考えこそが世界秩序だ」

というイデオロギーを持っていた場合、立場が異なる世界秩序のイデオロギーを受け入れることはないでしょう。結果、双方が紛争に介入して、双方が疲弊するまで戦わないと戦争は終わりません。

トランプ大統領は、イデオロギーが異なる相手の考えが話し合いで変わるとは期待していません。プーチン大統領は考え方が異なる他人です。

そして、考え方が異なる人を、どのように動かすべきかと考える。

では考え方が異なる人を動かす力は何か？ それは利害です。ですから政治の際に利害を全面に出し、ディールを提案することでアメリカの利益を相手に呑ませる。そういった行動を好むことが第二の視点です。

武力が必要とされた「麻薬との闘い」

第三の視点としてはビジネスでいう優位性、つまり政治でいえば「力」の土俵にもちこむほうがアメリカの国益になるという考え方です。G7やG20がお互いをリスペクトしあい対等な立場で話し合う場合と、力のある少数の大国だけで世界のルールを決めていく場合を考えると、アメリカにとっては後者の土俵のほうが有利です。

だからG2という考え方を提唱して、世界のルールをアメリカと中国で決めようと提案するのです。ここが難しいところですが、この考え方は中国にとっても有利なのかというと実はそうでもないところが難点です。

中国はこれまでの30年間、欧州の考え方である新自由派によるグローバル経済の秩序だった発展の枠組みのおかげで大国へと発展することができました。その過程で起きていた深刻な環境汚染も国際ルールに従うことで抑え込むことができました。

そして地球温暖化の対策についても欧州と一番足並みを揃えているのが中国です。ですから中国はG2と言われればプライドはくすぐられるでしょうけれども、簡単にその話にはのってこないというのが基本スタンスです。

話をトランプ大統領に戻すと、国際ルールを破ってでも力で状況を是正する手法は鮮明です。麻薬との闘いがその典型で、メキシコ国境に壁を作り、ICEの権限を強めて不法移民を強制送還し、主権国であるベネズエラでは大統領を軍事作戦で逮捕しアメリカへ連れ帰ってしまいます。

トランプ大統領の考え方として理解しなければいけない点は、特にこの麻薬のような問題はアメリカ市民が長きにわたって被害者であったにもかかわらず、これまでの国際ルールでは解決が難しかったことです。

メキシコやコロンビアでは政府よりも麻薬組織の方が武力をもっていますし、ベネズエラにいたっては政府が麻薬組織に関与していた疑いがありました。主権国家との間の話合いで解決の糸口さえ見えなかった問題が武力行使ではじめて変化の兆しが見えてきたのですから、トランプ大統領からみれば力こそが一定の変化をもたらす武器だという考えが強まったことは間違いないことでしょう。

さて、ここで最大の問題に取り組みたいと思います。

トランプは「温暖化問題」で何がしたいのか？

トランプ大統領が経済学や国際政治のルールを無視して、トランプ関税を提唱し、各国に無理難題な要求を吹っ掛け、はては独立国の大統領を逮捕するといった一連の行動や思考は、ここまで整理した３つの思考ルールから理解することはできます。

しかしアメリカがパリ協定から離脱して、石油を掘りまくって、地球温暖化を加速するような政策をとるのはなぜでしょうか？

トランプ大統領は地球温暖化は詐欺だと断言していますが、それはトランプ氏の本音なのでしょうか？

トランプ氏は地球が温暖化しても大丈夫だと信じているのでしょうか？

アメリカのパリ協定からの離脱は、気候変動においては非常に大きな打撃です。これまで科学的に議論されてきたファクトに基づいてお話しすると、地球の平均気温が産業革命当時と比較して1.5度よりも上昇してしまうと、地球は後戻りできない灼熱化に向かってしまいます。そうなると人類は滅亡の危機を迎えます。

そうならないようにするためには、2050年までにカーボンニュートラルを達成しなければなりません。これが地球の未来を守るための必須条件です。

にもかかわらずトランプ大統領がその枠組みから離脱するのは何を考えているからなのでしょうか？

一般的にはそれは石油産業の利権だと説明されています。先にそれを説明しますが、私はその説明だけでは不十分だと考えています。

中国一人勝ちの「温暖化政策」

石油産業は巨大な利権のかたまりです。アメリカは石油の一大消費国であるとともに産油国でもあります。そして石油産業は二大政党のうちの共和党の支持母体でもあります。中でもブッシュ一族はもともとテキサスの石油会社のオーナーから政治の世界にとびこんできた一族です。

ですからパパ・ブッシュと息子のブッシュ大統領の合計12年間の治世では、石油産業を後押しする政策がとられました。ジョージＷブッシュ大統領時代にもアメリカは気候変動対策の枠組みから離脱して、シェールオイル産業を後押ししてアメリカの原油生産量を飛躍的に増やした過去があります。

これがトランプ大統領の所属する共和党の骨格ですから、トランプ大統領が石油産業に耳障りのいい話をする理由のひとつは、支持母体であるという点があることは間違いないでしょう。

しかし温暖化対策自体が詐欺だというのはどのような考えなのでしょうか。実はここを深堀りすると、トランプ大統領の真意が見えてきます。

トランプ大統領は気候変動に対してたくさんの攻撃的発言をしています。これらの発言を丹念にまとめてみると、要するにトランプ氏の主張はパリ協定の枠組みが中国の優位に働く一方で、アメリカの弱体化に働くという点が不満なのです。

トランプが狙う「現状変更」

論点はふたつあって、ひとつは風力発電、火力発電ともに、中国がサプライチェーンの要所要所で優位なポイントを占めていて、今後、世界でグリーンエネルギー需要が増えれば増えるほど、中国が独り勝ちしてしまう構造になっているという点があります。

もうひとつの論点として、そもそもパリ協定ではアメリカが二酸化炭素の累積産出量で世界一に認定されていて、アメリカが一番二酸化炭素を削減しなければならない義務を負っている一方で、トランプ大統領が世界最大の二酸化炭素排出国だと指摘する中国については2030年まで削減を猶予されているというルール上の不均衡があります。

このままパリ協定の枠組みに沿って二酸化炭素を削減していくと、アメリカは中国からグリーンエネルギーを輸入するとともに、莫大なクレジットまで購入する必要が出てきます。

それはアメリカ経済にとっては不都合なのです。

そのため、トランプ大統領は別の気候変動対策を導入するつもりなのでしょう。具体的には短期的にはグリーンエネルギーを無視して石油に頼ります。一方で長期的にはアメリカが優位性をもつ小型の原子炉を普及させればいい。そうすれば、中国に頼らずカーボンニュートラルへの別の道を作ることができます。

実は短期的に石油に頼るのは、アメリカによるAI世界戦略とも合致します。AIを推進する以上、アメリカは莫大な電力の消費国となります。ですからEVの普及を５年から10年ほどこれまでの計画から遅らせて、その間、ガソリン車で交通のインフラを運用する一方で、電力は主にデータセンターに回したほうが、国が発展するという考えです。

中国の台頭から見える「トランプの真意」

これは日本人にとってはいい話ではありません。ここのところ毎年夏になると命の危険を感じるほどの暑さが続いていますし、日本各地でも豪雨災害による被害が増えているのも事実です。

そういった地球環境の変化を考えると、環境リスクを棚上げして一旦これまでの政策を無視するようなやり方をとるのは危険な政策に思えます。ただ理解すべきは、この分野での中国の台頭を問題視しているのはアメリカだけではないということです。

実際、欧州市場では中国製EVが市場シェアを奪い始めたことで、EUですら地球温暖化政策のゴールポストを徐々に動かし始めています。結局は人類子孫の未来よりも、現在の国益が国際政治課題になっているのです。

結論です。

気候変動についてトランプ大統領が主張する一見非科学的な発言は、そのまま真に受ける必要はないと思います。

そうではなくそれらの発言の裏にある真意を読み解くと、実はトランプ大統領の考え方は論理的に一貫しているのだということこそを、わたしたちは理解すべきなのです。

