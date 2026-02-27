今日27日は、関東やその周辺の地域でスギ花粉の飛散量が増えて、東京都心をはじめ「極めて多い」エリアが広がる予想です。明日28日から3月2日は、九州から東北南部にかけて花粉の飛ぶ量が増加するでしょう。花粉症の方は対策を心掛けてください。

今日27日 雲多めでも気温上昇 東海の一部と関東で「極めて多い」

今日27日は全国的に雲が多く、雨の範囲が西から広がるでしょう。

九州は、ほぼ一日雨で、花粉の飛散は抑えられそうです。

中国と四国は、広く雨が降るのは昼過ぎからとなるでしょう。午前中は曇り空で、気温は平年より高めの予想です。花粉がやや多く飛ぶでしょう。

近畿から関東にかけて、雨は降っても夜になってからで、日中いっぱいは天気の崩れはほとんどなさそうです。気温は前日と同じか高く、3月中旬から4月上旬並みの暖かさとなるでしょう。広い範囲で花粉が多く飛び、三重県や静岡県、山梨県、関東の南部を中心としたエリアでは、最も上のランクの「極めて多い」予想です。

北陸と東北も雲が多く、午前も午後も所々で雨が降ります。ただ、雨は一時的で、降り方も弱く、最高気温は平年並みか高いでしょう。仙台をはじめ東北南部では「やや多い」または「多い」所がありそうです。

明日28日〜3月2日 広く晴れ 花粉が大量飛散

明日28日は雨雲が次第に離れて、日差しが戻るでしょう。3月1日は高気圧に覆われ、全国的に晴れる見込みです。このため、九州から東北にかけて、花粉の飛散量が増えて、広い範囲で「非常に多い」〜「極めて多い」ランクとなるでしょう。

2日は、九州では朝から雨が降るため花粉の飛散が抑えられますが、そのほかの各地は花粉の飛びやすい状況が続きます。

3日は全国的に天気が崩れるため、花粉の飛散量が減るでしょう。4日から5日は西から次第に晴れて、再び花粉の飛散量が増えてきそうです。



期間の前半を中心に、広い範囲で花粉が大量飛散することが予想されます。

花粉症の方は、薬の服用や、マスクやメガネの着用など、対策を万全にしてお出かけください。また、ウールなど花粉が着きやすい衣類は極力避けて、表面がツルツルした素材の上着を選ぶのも良さそうです。

外出時の対策はもちろんのこと、花粉を家に持ち込まないことも大切です。玄関に入る前に服に付着した花粉を払い落すなど、対策を心がけてください。

帰宅後の花粉対策

花粉症の症状を緩和させるには、できるだけ花粉を避けることが大切です。そのためには、帰宅した際、体についた花粉を室内にいれないよう、以下のことを心がけましょう。



上着を玄関先ではたくなど、室内に入る前に、洋服や髪の毛についた花粉を、落としましょう。花粉症でない方も、このひと手間を心がけていただけると、花粉症の方にとって過ごしやすい空間を維持することができます。

髪の毛についてしまった花粉は、シャンプーで洗い落とすのも効果的です。

帰宅後は、すぐに、うがいをして、喉に流れた花粉を取り除きましょう。

洗顔をして、顔についた花粉を落とすのも、おすすめです。洗顔の際は、眼や鼻の周りについてしまった花粉が、体内に侵入しないよう、気を付けてください。

また、日ごろから、こまめに拭き掃除をしたり、カーテンを定期的に洗濯したりすることも大切です。