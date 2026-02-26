櫻坂46、四期生による新曲「光源」のMV公開と先行配信が決定！新シングル共通カップリング曲

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻坂46が、2月28日0時に四期生が歌う新曲「光源」を先行配信リリース。同時にMVを公開する。

■新シングル表題曲に3名が選抜メンバー入りを果たすなど躍進中の四期生

この楽曲は、3月11日にリリースされる櫻坂46の14thシングル「The growing up train」の共通カップリング曲として収録されることは発表されていたが、このたび四期生による楽曲であることが初めて明らかとなった。

櫻坂46・四期生は2025年4月に加入。11月からは乃木坂46・六期生、日向坂46・五期生とともに3グループでのライブ公演『新参者二〇二五 LIVE at THEATER MIRANO-Za』を行い、全10公演を見事に完遂。

さらに14thシングルの表題曲「The growing up train」には、浅井恋乃未、佐藤愛桜、山川宇衣の3名が選抜メンバー入りを果たすなど、グループにあらたなる風を吹かし続けている。

ますます実力をつけた、彼女たちのあらたなる表現を楽しみに待とう。

■リリース情報

2026.02.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「The growing up train」

2026.02.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「光源」

2026.03.11 ON SALE

SINGLE「The growing up train」

2026.04.08 ON SALE

Blu-ray＆DVD『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』

■関連リンク

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/

■【画像】櫻坂46のアーティスト写真