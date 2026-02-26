【本日から】Amazonでお茶やジュース、飲料水や炭酸水などが最大50％OFFに
今年からパワーアップした春のビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、「飲料先行セール」が本日からスタート！飲料先行セール期間中に表示されるセール価格は、新生活セール期間中も維持されるので安心して購入できます。

Amazonでまとめ買いすれば、安いだけでなく玄関先まで届けてくれるのでとても助かりますよ、ぜひチェックしてみてくださいね。

「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル


い・ろ・は・す（I LOHAS）

い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水

2,055円 → 1,716円（16%オフ）

日本人の味覚に合う飲みやすい軟水「クリスタルガイザー」


Crystal Geyser(クリスタルガイザー)

Crystal Geyser(クリスタルガイザー) クリスタルガイザー Crystal Geyser(クリスタルガイザー) 大塚食品700ml×24本 [正規輸入品] 【PFAS（PFOS・PFOA）不検出】

3,577円 → 2,094円（41%オフ）

強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」


ウィルキンソン

[Amazon限定ブランド] アサヒ飲料 MS+B ウィルキンソン タンサン ラベルレスボトル 500ml×24本 [炭酸水] ウィルキンソン アサヒ飲料 MS+B タンサン ラベルレスボトル 500ml×24本 [炭酸水]【Amazon.co.jp限定】

2,266円 → 1,798円（21%オフ）

サントリー天然水のスパークリングレモン


天然水

Suntory サントリー 天然水スパークリング レモン ラベルレス サントリー 天然水スパークリング レモン ラベルレス 500ml ×24本 [炭酸水] まとめ売り実施中

2,080円 → 1,698円（18%オフ）

黒豆の甘さが香る。伊藤園の「健康ミネラルむぎ茶 黒豆麦茶」


健康ミネラルむぎ茶

伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 黒豆麦茶 650ml×24本 ペットボトル

1,886円 → 1,614円（14%オフ）

カフェイン・カロリーゼロ。家族で楽しめる「健康ミネラルむぎ茶」


健康ミネラルむぎ茶

伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 600ml×24本 伊藤園 ラベルレス 健康ミネラルむぎ茶 600ml×24本

2,177円 → 1,741円（20%オフ）

急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 525mlPET×24本

3,528円 → 1,770円（50%オフ）

濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525mlPET ×24本 [機能性表示食品]

2,256円 → 1,882円（17%オフ）

気になるお腹の脂肪を減らす「サントリー 烏龍茶」


サントリー烏龍茶

サントリー 烏龍茶 ラベルレス お茶 ペットボトル [機能性表示食品] サントリー 烏龍茶 ラベルレス お茶 ペットボトル 600ml×24本 まとめ売り実施中

2,482円 → 1,798円（28%オフ）

お得な大容量600ml。冷たくても常温でも美味しいブラックコーヒー


Fire(ファイア)

ファイア ワンデイ ブラック Fire(ファイア) キリン ワンデイ ブラック コーヒー 無糖 600ml 24本 ペットボトル

2,793円 → 2,260円（19%オフ）

ゴクゴク飲めて、すっきり後味。「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖」


Nescafe

【 コーヒー ペットボトル 】ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖 ラベルレス 900ml×12本,アイスコーヒー,ブラックコーヒー

2,333円 → 1,592円（32%オフ）

レモン1個分の果汁をギュッと濃縮。「キレートレモン」


キレートレモン

キレートレモン 155ml キレートレモン 通販限定 155ml × 30缶 クエン酸 ビタミンC レモン果汁 炭酸飲料 ポッカサッポロ

3,100円 → 2,480円（20%オフ）

日常生活やスポーツシーンに。サントリー「GREEN DA・KA・RA（グリーンダカラ）」


GREEN DA・KA・RA(グリーンダカラ)

GREEN DA・KA・RA(グリーンダカラ) サントリー グリーンダカラ ラベルレス スポーツドリンク ペットボトル (冷凍兼用) (熱中症対策) 600ml ×24本 GREEN DA・KA・RA(グリーンダカラ) サントリー グリーンダカラ ラベルレス スポーツドリンク ペットボトル (冷凍兼用) (熱中症対策) 600ml ×24本 まとめ売り実施中

2,736円 → 1,998円（27%オフ）

血中コレステロールが気になる方に。「カゴメ トマトジュース」


カゴメ トマトジュース

カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×30本(毎日1本30日分 機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)【Amazon.co.jp限定】

2,970円 → 2,617円（12%オフ）

ココロとカラダをリフレッシュ。「コカ・コーラ」


Coca-Cola(コカ・コーラ)

コカ・コーラ 500mlPET×24本

2,376円 → 1,997円（16%オフ）

30品目の野菜350g分をぎゅっと濃縮「野菜一日これ一本」


野菜一日これ一本

[Amazon 限定ブランド]カゴメ 野菜一日これ一本 200ml×30本 フル段ボール サポべジ カゴメ 野菜一日これ一本 200ml紙パック×30本(毎日1本30日分 食物繊維 カリウム ビタミンA リコピン カルシウム)【Amazon.co.jp限定】

3,240円 → 2,617円（19%オフ）

まろやかですっきりとした味わい。キッコーマン「おいしい無調整豆乳」


SOYMILK DAYS(ソイミルク デイズ)

【Amazon.co.jp限定】キッコーマン おいしい無調整豆乳SOYMILK DAYS 1000ml×6本

1,729円 → 1,383円（20%オフ）

エナジードリンクの定番「レッドブル」


Red Bull

Red Bull レッドブル エナジードリンク バラエティーパック 【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250mlx24本

5,132円 → 3,592円（30%オフ）

その他のセール予定商品


午後の紅茶

午後の紅茶 おいしい無糖 キリン 午後の紅茶 おいしい無糖 500ml 24本 ペットボトル お茶 無糖紅茶 飲料 アイスティー

2,791円 → 1,990円（29%オフ）

カルピスウォーター

カルピスウォーター カルピスウォーター 500ml×24本

2,767円 → 2,288円（17%オフ）

野菜生活

野菜生活 カゴメ 野菜生活100 アソートセット 200ml紙パック×20本(5種×各4本)【EC限定 飲み比べ お試しセット】

2,384円 → 2,004円（16%オフ）

伊藤園

伊藤園 黒酢で活力 紙パック [機能性表示食品] 200ml×24本

2,409円 → 1,752円（27%オフ）

明治

明治それいけ! アンパンマン りんご 明治それいけ! アンパンマンの完熟りんご100 125ml [紙パック 飲料 常温保存]×36本

2,722円 → 2,177円（20%オフ）

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります