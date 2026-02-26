【本日から】Amazonでお茶やジュース、飲料水や炭酸水などが最大50％OFFに

今年からパワーアップした春のビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、「飲料先行セール」が本日からスタート！飲料先行セール期間中に表示されるセール価格は、新生活セール期間中も維持されるので安心して購入できます。Amazonでまとめ買いすれば、安いだけでなく玄関先まで届けてくれるのでとても助かりますよ、ぜひチェックしてみてくださいね。

「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル

日本人の味覚に合う飲みやすい軟水「クリスタルガイザー」

強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」

サントリー天然水のスパークリングレモン

黒豆の甘さが香る。伊藤園の「健康ミネラルむぎ茶 黒豆麦茶」

カフェイン・カロリーゼロ。家族で楽しめる「健康ミネラルむぎ茶」

急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」

濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」

気になるお腹の脂肪を減らす「サントリー 烏龍茶」

お得な大容量600ml。冷たくても常温でも美味しいブラックコーヒー

ゴクゴク飲めて、すっきり後味。「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖」

レモン1個分の果汁をギュッと濃縮。「キレートレモン」

日常生活やスポーツシーンに。サントリー「GREEN DA・KA・RA（グリーンダカラ）」

血中コレステロールが気になる方に。「カゴメ トマトジュース」

ココロとカラダをリフレッシュ。「コカ・コーラ」

30品目の野菜350g分をぎゅっと濃縮「野菜一日これ一本」

まろやかですっきりとした味わい。キッコーマン「おいしい無調整豆乳」

エナジードリンクの定番「レッドブル」

その他のセール予定商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。