Googleストアが、今年も新生活キャンペーンを実施。昨年リリースされたフラッグシップスマホ、Pixel 10がかなりお得です。

Pixel 10、実質最大8万円お得

ガジェット系のセールって「実質最大」ってのが曲者ですが、PIxel 10は実質最大8万円お買い得。

実質最大の内訳を見ると、まず単純お値引きで2万9100円。これに加え、次回以降で使えるGoogleストアポイント1万5000円分もらえます。で、対象スマホの下取り価格UPで、最大下取り3万5900円。これぜんぶ合わせると、実質最大8万円となります。

Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XLは、Googleストアポイント8000円分付与と下取り価格アップのみなので、基本モデルのPixel 10が圧倒的にお得です。

スマホ以外にも、イヤホン（Pixel Buds Pro 2が7000円引き・Pixel Buds 2aは4000円引き）や、スマートウォッチ（Pixel Watch 4が8000円引き）などもキャンペーン対象です。

timeleszの3人とのコラボグッズも

Pixel 10の広告に起用されているtimeleszの橋本さん、猪俣さん、篠塚さんとのコラボグッズも登場。Pixel 10・Pixel 10 Pro・Pixel 10 Pro XLを購入すると、コラボオリジナルグッズがもらえます。キャンペーン期間中に購入、応募すれば必ずもらえるのでご安心を。

オリジナルグッズは、Pixel 10の背面にくっつく「Google Pixelsnap ポーチ」と「もふもふスクリーンクリーナー」。3人のヴィジュアルカードもついています。色はPixel 10の「Lemonglass」ぽいライトグリーン。背面にくっつくポーチって地味に便利そう…。

Pixel 10aは？

…で、Pixel 10aの日本発売は？ 新生活には間に合わない感じですか？

とはいえ、今までのPixel aシリーズとは違い、Pixel 10aはフラッグシップと比べてのお買い得感がそう高くないので、新生活キャンペーンを機にPixel 10購入もありですね。

Googleストアの新生活キャンペーンは3月31日まで。

Source: Google