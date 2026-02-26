約27万円！ ホンダの「新たなスクーター」が凄い！

ホンダ・ベトナムは2025年9月、新型「WINNER R」を発表しました。

この新型WINNER Rは、利便性とスポーツ性能を高い次元で融合させた一台で、最大の特徴は、その独創的なパッケージングにあります。

【画像】超カッコいい！ これがスーパースポーツ風の「スクーター」です！（30枚）

一体どのようなモデルなのでしょうか。

新型WINNER Rは、ベースとなる車体にスクーターでおなじみの乗り降りしやすい「アンダーボーンフレーム」を採用しています。その一方で、心臓部にはスポーツモデル「CB150R」譲りの排気量149.2ccに6速マニュアルミッションを搭載しました。

一見すると街乗りに適したスクーターのような佇まいでありながら、その中身はマニュアル操作で操る喜びを追求したスポーツバイクとしてのアイデンティティを宿しています。

デザイン面においても、ホンダが誇る高級スーパースポーツバイクのDNAが随所に反映されました。

力強く引き締まったフロントエンドから、スリムなリアボディへと続くシルエットは、美しさだけでなく空力性能も徹底して追求されています。

車体全体を貫く継ぎ目のない流麗なラインは、走行時の空気抵抗を抑えるとともに、コーナリング時のなめらかな挙動を支える機能的なデザインに仕上げられました。

メカニズムも進化を遂げており、新たに急激なシフトダウン時に起こりやすい後輪のロックを抑制する「アシスト＆スリッパークラッチ」を搭載したことで、よりスムーズなギアチェンジと安定した旋回性能を実現。

また、走行中の不快な振動やノイズを低減するため、同軸カウンターウェイトやボールベアリングを用いた独自の振動低減技術、さらにはギアの傾斜を利用した消音技術を採用され、これにより、スポーツ走行時の高揚感を損なうことなく、洗練された静かで心地よい操作感を可能にしました。

装備についても、機能性と利便性を両立させるための妥協はありません。スーパースポーツを彷彿とさせる方向指示器一体型のヘッドライトや、正確な情報を瞬時に伝える液晶メーターに加え、滑りを防ぎホールド性を高めるフットレストが走りの質を向上させています。

一方で、リモート操作で施錠・解錠が可能なスマートロックシステムや、防水カバーを備えたUSBタイプA充電ポートといった現代的な機能も完備しており、都市部での実用性も確保しました。

ラインナップは3タイプが用意されており、フロントABSを標準装備し、フラッグシップモデル「CBR1000RR-R」を彷彿とさせるレッド×ブラックの配色が目を引く「スポーツエディション」、多彩なカラーバリエーションを誇る「スペシャルエディション」、ABS非搭載でより身近な存在の「スタンダードエディション」です。

※ ※ ※

新型WINNER Rの価格は4616万ドン（日本円で約27万4000円／2026年2月下旬のレート）から。ベトナム市場におけるスポーツモビリティの新たなスタンダードを提案しています。