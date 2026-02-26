ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は22日（日本時間23日）に閉幕。フィギュアスケート男子シングルに出場したアダム・シャオ・イム・ファ（フランス）が今大会を振り返った投稿では、スイス女子と寄り添う親密な2ショットが添えられ、海外ファンからも驚きの声が続々と寄せられている。

男子シングルで7位だったシャオ・イム・ファは文面に「最後のオリンピック写真投稿」などと記して複数の写真を公開。注目を集めたのは、キミー・レポンド（スイス）との仲睦まじい2ショット。頬を寄せ合う姿や、観客席で微笑み合う様子を投稿した。

2人が五輪会場の客席で仲良く観戦する様子は海外の放送でも映り話題となっていたが、この投稿に日本ファンが「ラブラブじゃん」「キミーとアダム、ほぼ公認のお付き合いなんすね」などと反応。反響は拡大し、海外ファンからも熱い視線が注がれていた。

「キミーとすごくお似合いで可愛い！」

「まず、あなたは本当に素晴らしい！ それに、あなたとキミー？！ もう最高すぎる！」

「あなたとキミー・レポンド、可愛すぎる!!!」

「待って。えええ！ 年の差がかなりあるんじゃない？」

「2人が付き合ってるなんて、全然知らなかった」

「わあ。めちゃくちゃ可愛い2人。あの大変な演技のときに、彼がそばで支えてくれてよかった」

「なんて美しいカップルなの！」

「2人が幸せならそれでいいよね」

「2人とも本当に素敵」

熱戦に幕を閉じた五輪だが、舞台裏の出来事に関心が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）