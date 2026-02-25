気温が大きく下がり、エンジンへの負担が増える12月。

冷間始動時の保護性能や、街乗り中心でも安定した性能を発揮するエンジンオイル選びが重要になる時期だ。

そこで今回は、2025年12月にカー用品店で実際に売れているエンジンオイルTOP10を紹介する。

オートバックスとイエローハット、それぞれの売れ筋から、今選ばれている定番モデルをチェックしてみよう。

※本記事は2025年12月の販売データをもとに作成している。

売れ筋 エンジンオイル ランキング 1位

オートバックス 1位 カストロール GTX ULTRACLEAN

高い洗浄性能でエンジン内部をクリーンに保つ定番モデル。

日常使いから長距離走行まで幅広く対応し、安定した人気を誇る。

イエローハット 1位 シェル HELIX CITY

街乗り中心の使用環境に最適化されたエンジンオイル。

スムーズな回転フィールと扱いやすさで、幅広いユーザーに支持されている。

売れ筋 エンジンオイル ランキング 2位

オートバックス 2位 カストロール MAGNATEC（マグナテック）

エンジン始動時の摩耗を抑える技術が特徴。

短距離走行が多いユーザーから高い評価を受けている。

イエローハット 2位 カストロール MAGNATEC（マグナテック）

オートバックス同様、安定した支持を集めるロングセラーモデル。

季節を問わず使いやすいバランスの良さが魅力だ。

売れ筋 エンジンオイル ランキング 3位

オートバックス 3位 カストロール EDGE（エッジ）

高負荷時でも油膜を維持する高性能オイル。

スポーツ走行や高速道路を多用するドライバーから選ばれている。

イエローハット 3位 カストロール EDGE（エッジ）

レスポンスの良さと耐久性を両立したモデル。

走りを重視するユーザーに根強い人気がある。

オートバックス 4位～10位

4位：モリグリーン モリグリーン

5位：オートバックス Vantage SPIRIT

6位：モービル Mobil 1

7位：アクトプラス ACT+

8位：オートバックス AQ.SCOOP

9位：シェル HELIX CITY

10位：クエーカーステート エンハンスト

イエローハット 4位～10位

4位：モリドライブ リファイン プラス（ルート産業）

5位：イエローハット モーターオイル SL

6位：イエローハット MAGMAX ディーゼル ライト

7位：イエローハット MAGMAX GPL プレミアム

8位：シェル HELIX ULTRA EURO

9位：モリドライブ アクトプラス（ルート産業）

10位：BP バービス ディーゼル

まとめ

2025年12月のエンジンオイルランキングでは、

カストロール製品が両カー用品店で安定した強さを見せた。

とくに「GTX ULTRACLEAN」「MAGNATEC」「EDGE」は、

用途や走りの志向に応じて選ばれており、定番としての信頼感が際立つ結果となっている。

また、

オートバックスのPBオイル イエローハットのMAGMAXシリーズ

といったコストパフォーマンス重視の選択肢も根強い人気を維持。

冬本番に向けて、エンジン始動性や保護性能を意識したオイル選びが進んでいることがうかがえる。

寒さが厳しくなるこの時期こそ、

早めのオイル交換で愛車のコンディションを整えておきたい。