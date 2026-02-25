¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¡ß¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù½é¤ÎÌ¡²è¥³¥é¥Ü¡¡¿·ºîÌ¡²è¡Ø¤ê¤Ü¤ó¡Ù¤Ê¤É·ÇºÜ¤Ø
¡¡¤µ¤¯¤é¤â¤â¤³¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¡¢±±°æµ·¿Í¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤¬¡¢Áê¸ß¤Ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿Ì¡²è¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ï2026Ç¯4·î3ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¤ê¤Ü¤ó¡×5·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¡¢¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ø¿·¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ï¡Ö¤Þ¤ó¤¬¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó.com¡×¤Ë¤Æ4·î3Æü(Á°ÊÔ)¡¢£´·î20Æü(¸åÊÔ)¤Ë·ÇºÜ¡£¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¿·ºîÌ¡²è¤ÇÌ´¤Î¶¦±é¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥®¥ã¥°´¶¶¯¤¤¡ª¡Ø¤Þ¤ë»Ò¡Ù¡ß¡Ø¥¯¥ì¤·¤ó¡Ù¥³¥é¥ÜÌ¡²è¤Î¥Ú¡¼¥¸
¡¡1986Ç¯¤Ë¡Ö¤ê¤Ü¤ó¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¡¢1990Ç¯¤Ë¡ÖWeeklyÌ¡²è¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºîÉÊ¡£
¡¡¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÏÀÅ²¬¸©À¶¿å»Ô(¸½ ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è)¤òÉñÂæ¤È¤·¾®³Ø3Ç¯À¸¤Î¤µ¤¯¤é¤â¤â¤³(¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó)¤¬¼ç¿Í¸ø¡¢¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ïºë¶Ì¸©½ÕÆüÉô»Ô¤òÉñÂæ¤È¤·¼ç¿Í¸ø¤Ï5ºÐ»ù¤ÎÌî¸¶¤·¤ó¤Î¤¹¤±¡¢¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÍ§Ã£¤ä¤´¶á½ê¤µ¤ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢²ÈÂ²¤È¤Î³Ú¤·¤¤¿´²¹¤Þ¤ëÆü¾ï¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¼Â¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤ÎÂ¿¤¤Î¾ºîÉÊ¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¸¶ºî40¼þÇ¯¤È¡¢¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¸¶ºî35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢½é¤ÎÌ¡²è¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¡£4·î3ÆüÈ¯Çä¡Ö¤ê¤Ü¤ó¡×5·î¹æ·ÇºÜ¤Î¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆÆ±Æü¡Ö¤Þ¤ó¤¬¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó.com¡×¤Ç·ÇºÜ¤Î¡Ø¿·¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡ÙºÇ¿·ÏÃ(Á°¸åÊÔ¡£¸åÊÔ¤Ï4·î20Æü·ÇºÜ)¤Ë¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ë¤Ï¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤ÁÌî¸¶°ì²È¤¬¡¢¡Ø¿·¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤µ¤¯¤é°ì²È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ²¬¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿Ìî¸¶°ì²È¤È¤Þ¤ë»Ò¤¬¶öÁ³½Ð²ñ¤¤¡¢¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤È¤Þ¤ë»Ò¤¬¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÌÂ»Ò¤Ë¡ª¡©¡¡¡Ø¿·¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¤½¤Î¸åÆüÃÌ¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤¯¤é²È¤¬½ÕÆüÉô¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¡¢¤Þ¤ë»Ò¤ÎÉã¡¦¥Ò¥í¥·¤È¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤ÎÉã¡¦¤Ò¤í¤·¤¬¡ÈW¤Ò¤í¤·¡É¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿Î¾ºîÉÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Æ±»Î¤Î¿·Á¯¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¥®¥ã¥°¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¥³¥é¥Ü¤Î¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤ê¤Ü¤ó¡×5·î¹æ¤Ç¤Ï¡¢Î¾ºîÉÊ¤Î¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤Æ¸¶ºî¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ý¡¼¥Á¤¬ÉÕÏ¿¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å¸¶ºî¥³¥é¥Ü¥¢¡¼¥È¤Î¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Î³«ºÅÅù¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤µ¤¯¤é¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤Ê¤ÉÆü¾ï¤Ë¤¢¤ë¥æ¡¼¥â¥¢¤ä¹¬¤»¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤·¤ó¤Á¤ã¤óÃ£¤È¤Þ¤ë»Ò¤Î¸òÎ®¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ï»äÃ£¤Ë¤È¤ê¤Þ¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤¯µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î²ÈÂ²¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿À¤³¦¤ò¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£±±°æµ·¿Í¡õUY¥¹¥¿¥¸¥ª¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
¡¡Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤Ç¤è¤¯´Ñ¤Æ¤¤¤¿¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¡¢¤Þ¤¿¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Á¤ã¤óÃ£¤¬¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸À¤³¦¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢ºÇ½é¤Ï¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤¯¤é²È¤ÈÌî¸¶²È¤Î²ñÏÃ¤¬»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡1986Ç¯¤Ë¡Ö¤ê¤Ü¤ó¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¡¢1990Ç¯¤Ë¡ÖWeeklyÌ¡²è¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºîÉÊ¡£
¡¡¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÏÀÅ²¬¸©À¶¿å»Ô(¸½ ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è)¤òÉñÂæ¤È¤·¾®³Ø3Ç¯À¸¤Î¤µ¤¯¤é¤â¤â¤³(¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó)¤¬¼ç¿Í¸ø¡¢¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ïºë¶Ì¸©½ÕÆüÉô»Ô¤òÉñÂæ¤È¤·¼ç¿Í¸ø¤Ï5ºÐ»ù¤ÎÌî¸¶¤·¤ó¤Î¤¹¤±¡¢¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÍ§Ã£¤ä¤´¶á½ê¤µ¤ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢²ÈÂ²¤È¤Î³Ú¤·¤¤¿´²¹¤Þ¤ëÆü¾ï¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¼Â¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤ÎÂ¿¤¤Î¾ºîÉÊ¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¸¶ºî40¼þÇ¯¤È¡¢¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¸¶ºî35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢½é¤ÎÌ¡²è¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¡£4·î3ÆüÈ¯Çä¡Ö¤ê¤Ü¤ó¡×5·î¹æ·ÇºÜ¤Î¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆÆ±Æü¡Ö¤Þ¤ó¤¬¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó.com¡×¤Ç·ÇºÜ¤Î¡Ø¿·¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡ÙºÇ¿·ÏÃ(Á°¸åÊÔ¡£¸åÊÔ¤Ï4·î20Æü·ÇºÜ)¤Ë¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ë¤Ï¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤ÁÌî¸¶°ì²È¤¬¡¢¡Ø¿·¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤µ¤¯¤é°ì²È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ²¬¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿Ìî¸¶°ì²È¤È¤Þ¤ë»Ò¤¬¶öÁ³½Ð²ñ¤¤¡¢¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤È¤Þ¤ë»Ò¤¬¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÌÂ»Ò¤Ë¡ª¡©¡¡¡Ø¿·¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¤½¤Î¸åÆüÃÌ¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤¯¤é²È¤¬½ÕÆüÉô¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¡¢¤Þ¤ë»Ò¤ÎÉã¡¦¥Ò¥í¥·¤È¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤ÎÉã¡¦¤Ò¤í¤·¤¬¡ÈW¤Ò¤í¤·¡É¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿Î¾ºîÉÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Æ±»Î¤Î¿·Á¯¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¥®¥ã¥°¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¥³¥é¥Ü¤Î¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤ê¤Ü¤ó¡×5·î¹æ¤Ç¤Ï¡¢Î¾ºîÉÊ¤Î¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤Æ¸¶ºî¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ý¡¼¥Á¤¬ÉÕÏ¿¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å¸¶ºî¥³¥é¥Ü¥¢¡¼¥È¤Î¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Î³«ºÅÅù¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤µ¤¯¤é¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤Ê¤ÉÆü¾ï¤Ë¤¢¤ë¥æ¡¼¥â¥¢¤ä¹¬¤»¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤·¤ó¤Á¤ã¤óÃ£¤È¤Þ¤ë»Ò¤Î¸òÎ®¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ï»äÃ£¤Ë¤È¤ê¤Þ¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤¯µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î²ÈÂ²¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿À¤³¦¤ò¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£±±°æµ·¿Í¡õUY¥¹¥¿¥¸¥ª¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
¡¡Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤Ç¤è¤¯´Ñ¤Æ¤¤¤¿¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¡¢¤Þ¤¿¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Á¤ã¤óÃ£¤¬¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸À¤³¦¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢ºÇ½é¤Ï¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤¯¤é²È¤ÈÌî¸¶²È¤Î²ñÏÃ¤¬»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£