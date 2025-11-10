ニューストップ > 芸能ニュース > アニメニュース > 「ちびまる子ちゃん」と友禅職人がコラボ 長財布の販売開始 さくらももこ テレビ コラボレーション 収納 家族 プレゼント 集英社 静岡県 ちびまる子ちゃん アニメージュプラス 「ちびまる子ちゃん」と友禅職人がコラボ 長財布の販売開始 2025年11月10日 21時5分 リンクをコピーする 国民的人気作品『ちびまる子ちゃん』と、友禅職人が染める革小物「浅草文庫（R）」がコラボレーション、「ちびまる子ちゃん 浅草文庫（R） 長財布」の販売が開始された。＞＞＞ちびまる子ちゃん 浅草文庫（R） 長財布をチェック！（写真8点）さくらももこ原作の『ちびまる子ちゃん』は、静岡県清水市（現・静岡県静岡市清水区）を舞台に、そこに暮らす一家・さくら家の次女である小学3年生のまる子（さくら ももこ）と、家族や友だ 記事を読む おすすめ記事 杉浦太陽＆辻希美、第5子次女・夢空ちゃんの“3ヶ月記念ショット”公開「最高の夢をありがとう」 2025年11月8日 18時13分 マクドナルド、ハッピーセット「ムーミン」が3年ぶり登場 スタンプやシール入れなど実用アイテム全6種【一覧】 2025年11月7日 12時0分 大谷翔平＆真美子夫妻が持っていた“日本製品” スポンサー企業が発見＆歓喜「効果は絶大」 2025年11月6日 6時10分 大谷翔平の“コツン”に「ほっこり」 歓喜の瞬間…真美子夫人に見せた素顔「癒やされた」 2025年11月4日 7時54分 母子手帳アプリ『母子モ』が三重県朝日町で提供を開始！ 2025年11月4日 12時0分