国民的人気作品『ちびまる子ちゃん』と、友禅職人が染める革小物「浅草文庫（R）」がコラボレーション、「ちびまる子ちゃん 浅草文庫（R） 長財布」の販売が開始された。＞＞＞ちびまる子ちゃん 浅草文庫（R） 長財布をチェック！（写真8点）さくらももこ原作の『ちびまる子ちゃん』は、静岡県清水市（現・静岡県静岡市清水区）を舞台に、そこに暮らす一家・さくら家の次女である小学3年生のまる子（さくら ももこ）と、家族や友だ