CHOCOLATE Inc.が日本展開を手がける韓国発キャラクター『チェゴシム』と、さくらももこ原作の『コジコジ』が初めてコラボレーション。9月19日（金）より、東京・JR池袋駅南改札前にてポップアップイベントを開催。コラボアイテムが公開された。＞＞＞コラボアイテムをチェック！（写真21点）さくらももこ原作の、メルヘンな世界観と大人もドキっとするような含蓄ある言葉やナンセンスなギャグが人気の『コジコジ』。アニメ放送か